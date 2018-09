Cloppenburg Tolle Stimmung, tolles Wetter und Tausende Besucher: Das diesjährige Cloppenburger Cityfest gehörte sicherlich zu den besten in den vergangenen 40 Jahren. Gut besucht war das Fest bereits am Eröffnungstag am Donnerstag. Hauptbesuchstag der 41. Auflage des Cityfestes war dann der Samstag. Im Laufe des Abends füllte sich nach und nach die Fußgängerzone mit feierfreudigen Besuchern.

Besonders beliebt waren die zwei großen Bühnen in der Stadtmitte und am Bernayplatz. Großen Zulauf erhielt auch der Stand der Freiwilligen Feuerwehr. Ein DJ sorgte dort für die passende Musik. Vor allem Jugendliche aus Cloppenburg und der Umgebung sowie viele Studenten, die eigens wegen des Cityfestes nach Hause gekommen waren, trafen sich hier mit Freunden und ehemaligen Mitschülern. Aber auch Frauen- und Männergruppen aus der engeren Nachbarschaft waren zum Cloppenburger Fest der Feste gekommen, um gemeinsam ausgelassen zu feiern.

Besuchermagnete waren auch das Weinziel sowie die Stadthalle – dort wurde bis zum frühen Sonntagmorgen gefeiert. In diesem Jahr lagen Planung, Vorbereitung und Durchführung des Cityfestes zum ersten Mal in den Händen des Teams der Stadthallen-Betriebs GmbH. Die vorläufige Bilanz des Geschäftsführers Alfons Lücking fiel am Sonntagnachmittag positiv aus: „Ich bin glücklich und dankbar, dass wir ein rundum gelungenes Fest auf die Beine gestellt haben. Das Wetter hat mitgespielt, wir hatten ein abwechslungsreiches Programm und ein tolles Publikum. Wirklich superklasse!“ Lücking betonte, dass dies ohne die vielen engagierten Mitwirkenden – unter anderem die Beschicker und „all die kleinen Heinzelmännchen“, die im Hintergrund ihre Arbeit tun, nicht möglich gewesen wäre.

Als „erfreulich ruhig“ bewertete auch die Polizei das Festwochenende. Bis Sonntagmorgen wurden demnach lediglich vier Körperverletzungen angezeigt. Sechs Besuchern sprachen Polizeibeamte aufgrund ihres alkoholbeeinflussten Verhaltens einen Platzverweisung für das Fest aus. Zwei Personen wollten sich daran nicht halten. Die Polizei nahm sie daraufhin in Gewahrsam. Zudem machte einigen ortsfremden Besuchern die Verkehrssituation in Cloppenburg zu schaffen: Das Gemisch aus Baustellen, Umleitungen und Sperrungen aufgrund der Veranstaltung sorgte bei einigen für Kopfschütteln. Am Samstag war es während des City-Laufes auf der Strecke Emsteker Straße, Eisenbahnstraße und Niedriger Weg zu Behinderungen gekommen.

Nun dürfen die Cloppenburger gespannt sein auf die 42. Auflage des Festes. Da möchten die Organisatoren um Alfons Lücking nämlich noch eins draufsetzen. „Nach so einem tollen Fest wird das zwar schwierig, aber es ist natürlich eine schöne Herausforderung“, freut sich Lücking bereits auf nächstes Jahr.