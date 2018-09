Cloppenburg Ganz viel Schlaf hat der Mann nun wirklich nicht gehabt: Bevor er den Anruf der NWZ am Freitag gegen 11.15 Uhr entgegennahm, war Alfons Lücking, erst rund vier Stunden im Bett gewesen. Die Müdigkeit merkte man dem Geschäftsführer der Stadthallen-Betriebs GmbH, die in diesem Jahr erstmals das Cityfest organisiert, jedoch gar nicht an. „Das tolle Wetter war natürlich ein großer Faktor dafür, dass es am Donnerstagabend ausgesprochen voll war in der Stadt. So voll ist es schon seit Jahren nicht mehr beim Cityfest gewesen“, bilanzierte der Emsteker den ersten Tag der dreitätigen Riesensause.

Vor allem bisherige „Problemzonen“ im oberen Bereich der Langen Straße konnten erfolgreich wiederbelebt werden. So sei es – meinte Lücking – diesmal auch beim Eberborg-Brunnen „knackevoll“ gewesen. Auch die Zonen zwischen Bistro und Schmidt sowie vor „Schröer Teens and Kids“ seien sehr gut besucht worden.

In Jennes Discodorf beim Capitol trafen sich derweil vor allem jüngere Leute, um bei kräftigen Elektrobeats Cocktails und Shots zu genießen.

Ein Selbstläufer waren einmal mehr die beiden Hot-Spots mit den großen Bühnen: Auf der LzO-Bühne luden die „Schlager-Schlampen“ ab 21 Uhr zum Mitgrölen vor allem von Neuer-Deutscher-Welle ein. Sie sorgten aber auch für den Schreck-Moment des Abends, als ein großer Mann deutlich jenseits der 100 Kilo im Domina-Outfit den Bassisten züchtigte.

Bereits drei Stunden vorher ging die Party auf dem Bernayplatz so richtig los: Die Chefin des Cloppenburger Elektrozulieferers Lumberg betrat mit ihrer erst im Juni gegründeten Band „District 14“ die Bühne, und der Platz war voll. Auf die Frage, wie viele der 620 Lumberg-Mitarbeiter denn dagewesen seien, antwortete Cityfest-Manager Lücking: „Ich glaube alle.“

Als dann um 1 Uhr die Musik in der Innenstadt abgestellt werden musste, zog es nicht ganz so viele Feierwütige wie in den Jahren zuvor in die Stadthalle zur „After-Cityfest-Party“. „Bei dem Wetter auch kein Wunder“, kommentierte Lücking. Gegen 5 Uhr war dann auch in der Stadthalle Schluss.

Am Freitag ging es dann mit dem großen Familiennachmittag (siehe Bericht, Seite 35) weiter. Und heute ist schon das große Finale, das um 14 Uhr mit dem Citylauf beginnt und am Abend noch einmal mit Musik, kalten Getränken und Party in die Lange Straße und die Mühlenstraße lockt.

• Polizeisprecherin Maren Otten sprach am Freitagmittag von einem ruhigen Cityfest-Auftakt. Lediglich in einem Fall kam es zu größeren Problemen. Nach einem Streit am Freitag um 0.15 Uhr in der Mühlenstraße schlug ein 42-jähriger Quakenbrücker einen 31-jährigen Cloppenburger. Während der Sachverhaltsaufnahme schlug der Cloppenburger wiederum einem Polizisten mit der Hand ins Gesicht und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ferner wurde ihm nach der Entnahme einer Blutprobe ein Platzverweis für das Cityfest ausgesprochen. Den 31-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren.

