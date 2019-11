Cloppenburg Sich einmal wie ein Star fühlen und eine Rolle in einem richtigen Film verkörpern – diese Möglichkeit bietet Max Teschner Kindern und Jugendlichen. Der 17-jährige Cloppenburger begeistert sich schon seit Jahren selbst für Filme, Schauspiel und die Arbeit hinter der Kamera. Vor drei Jahren gründete er deshalb das Projekt „Filmstudiostube“. Sein Ziel: Eigene Filme und Sketche zu drehen und die Begeisterung für Film- und Kameraarbeit weiterzugeben.

Gründung schon 2016

Immer donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr treffen sich die Mitglieder des Projekts „Filmstudiostube“ im städtischen Jugendtreff Rote Schule auf dem Marktplatz. Dann werden Drehbücher besprochen, und Schauspielübungen stehen auf dem Plan. Drei Kinder und zehn Jugendliche sind bisher dabei. „Neue Mitglieder sind immer willkommen“, sagt Teschner, der mittlerweile für die Mitglieder- und Vorstandsverwaltung beim Projekt „Filmstudiostube“ zuständig ist.

Ganz zu Beginn – im Jahr 2016 – kümmerte sich der heute 17-Jährige um alle anfallenden Aufgaben alleine – dazu gehörte auch das Schreiben von Drehbüchern. Teschner machte eine Jugendleiterschulung, ist im Besitz einer Jugendleitercard und hat sogar eine Drehgenehmigung von der Stadt. Mittlerweile unterstützt ihn zudem ein kompetentes Team, dass sich auch um Werbung oder den Internetauftritt des Projekts „Filmstudiostube“ kümmert. „Wir nehmen auch Aufträge an. So haben wir zum Beispiel schon die Feuerwehrkapelle gefilmt“, sagt der Schüler, der das Clemens-August-Gymnasium besucht.

Während der Schulzeit bleibt eher wenig Zeit für größere Projekte. Dann stehen Kurzfilme und Sketche auf dem Programm. Diese werden zurzeit noch mit Handykameras gedreht und später von den Darstellern nachvertont. Einen Medienzugang zu professioneller Ausrüstung hat das Projekt „Filmstudiostube“ derzeit nicht. Der Kreativität der Mitglieder setze das aber keine Grenzen. „Wenn wir zum Beispiel Sketche drehen, dürfen sich die Kinder und Jugendlichen aussuchen, was sie sein wollen. Die Drehbücher werden dann dementsprechend umgeschrieben.“ Vor einem Greenscreen käme da auch schon mal Superman zum Einsatz.

Großprojekt „Blutmond“

Besonderes Herzblut stecken alle Filmstudiostube-Mitglieder momentan in das Großprojekt „Blutmond“. Die Krimi-Komödie wird, wie auch die Sketche, von Kindern und Jugendlichen selbst verfilmt. „Wir gucken, dass die Rollen zu den Kindern und Jugendlichen passen. Und wenn sie lieber hinter der Kamera arbeiten wollen, ist das auch kein Problem. Die einzige Voraussetzung ist eigentlich nur, dass hier alle Spaß haben“, sagt Teschner.

Für den Dreh der Kurzfilme und Sketche bräuchten die Filmstudiostube-Mitglieder einen Tag, für den Schnitt knapp eine Woche. Für den Film „Blutmond“ rechnet Teschner mit erheblich mehr Zeitaufwand. „Wir drehen mehrere Tage in den Ferien. Dann muss noch geschnitten werden. Ich denke, dass es knapp ein Jahr dauern wird.“

Veröffentlichung auf DVD

Bei so viel Arbeit soll der Film nicht in der nächsten Schublade verschwinden. Teschner plant, „Blutmond“ später auf DVD zu veröffentlichen und zu verkaufen. Der Erlös soll dann in neues Equipment für die Filmstudiostube gesteckt werden.

Wer nun selbst Lust bekommen hat, vor oder hinter der Kamera mitzuwirken, kann sich für Probestunden anmelden. Entweder unter Telefon 01 76/ 162 40 02 oder auf der Filmstudiostube-Website