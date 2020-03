Corona: Besuchsverbote auch fürs Cloppenburger Hospital

Cloppenburg Die Öffnungsregelungen für Restaurants, Gaststätten und Mensen sowie Eisdielen und Cafés hat der Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mit einer neuen Allgemeinverfügung geändert. Sie dürfen für den Publikumsverkehr nur noch unter folgender Voraussetzung geöffnet werden: Die Plätze müssen für die Gäste so angeordnet sein, dass ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist und die Besucher zueinander einen ausreichenden Abstand halten, erklärte Kreissprecher Sascha Rühl.

• Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind auf frühestens 6 Uhr und spätestens 18 Uhr beschränkt. Die Ausgabe von verarbeiteten Speisen und Getränken an einem Schalter oder einem Tresen ist weiterhin möglich. Das ist weiterhin auch vor 6 Uhr und nach 18 Uhr gestattet.

• Pflegeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, Förderstätten

Mit einer weiteren Allgemeinverfügung untersagt der Landkreis Cloppenburg den Betrieb aller Tagespflegeeinrichtungen sowie der Werkstätten und Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderungen. Auch in diesem Bereich sind Regelungen für Notbetreuungen getroffen, unter anderem für pflegende Angehörige, die in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Dazu gehörten unter anderem Beschäftige des medizinisch-pflegerischen Bereichs, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr oder der Polizei, so die Kreisverwaltung.

• Besuchsverbote

Weiter gelten Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind unter anderem Eltern von Kindern auf Kinderstationen, werdende Väter oder Angehörige von Patienten auf Palliativstationen. Auch in diesen Einrichtungen müssen Mensen und Kantinen geschlossen bleiben.

• Wertstoffhöfe

Die Kreisverwaltung teilt zudem mit, dass ab Freitag, 20. März, auch die Wertstoffhöfe in den Städten und Gemeinden geschlossen bleiben. Die Abfuhr von Restmüll- und Biotonne sowie der gelben Wertstofftonne und des Altpapiers ist weiterhin gewährleistet. Die Entsorgungszentren in Stapelfeld und Sedelsberg sollten jedoch nur in unaufschiebbaren Einzelfällen für private Anlieferungen genutzt werden.

Auch Oster- und Brauchtumsfeuer können in diesem Jahr nicht stattfinden. Da es sich um öffentliche Veranstaltungen handelt, fallen die Osterfeuer unter die bestehenden Verbote.

• am telefon Arbeitsamt am telefon

Die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter im Oldenburger Münsterland haben seit Mittwoch ihre Dienststellen für den Publikumsverkehr geschlossen. Dafür sind neben den Online-Angeboten und den bekannten Hotline-Nummern zusätzlich folgende telefonische Rufnummern eingerichtet worden:

• Agentur für Arbeit Vechta (inklusive der Dienststellen Cloppenburg und Friesoythe): Telefon 04441/946-9460 – jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

• Jobcenter im Landkreis Vechta (inklusive der Dienststelle Damme): 04441/946- 7000 – jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

• Jobcenter im Landkreis Cloppenburg (inklusive der Dienststelle Friesoythe): Telefon 0 44 71/ 18053700 – montags bis mittwochs 8 bis 12:30 Uhr, donnerstags 8 bis 16 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr.

Insgesamt sollten Anrufe vorübergehend jedoch auf Arbeitslosmeldungen und Notfälle beschränkt werden. Notfälle können beispielsweise sein: Eine absolute Mittellosigkeit, eine erhobene Räumungsklage, eine Sperrung der Energiezufuhr. Für alle Termine gilt: Kunden müssen den Termin nicht absagen. Es gibt keine Nachteile, Rechtsfolgen und Sanktionen.

• Moobil+ später

Aufgrund der Corona-Krise wird der Start des Mobilitätskonzepts moobil++ im Landkreis Cloppenburg vom 1. April auf voraussichtlich den 1. Juni verlegt. Bis dahin werde auch die Eröffnung der Mobilitätszentrale verschoben, hieß es am Mittwoch aus dem Kreishaus.

• Kammer geschlossen

Die Bezirksstelle Oldenburg-Süd der Landwirtschaftskammer Niedersachsen an der Löninger Straße 68 in Cloppenburg ist aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter können unter Telefon 04471/9483-0 oder per E-Mail (bst.oldenburg-sued@lwk-niedersachsen.de) kontaktiert werden. Die persönliche Abgabe von Boden- und Wirtschaftsdüngerproben und wichtigen Unterlagen ist weiterhin möglich. Seit Dienstag können die Anträge „Agrarförderung 2020“ bearbeitet werden. Die Berater sind nach vorheriger telefonischer Terminabsprache auch in diesem Jahr bei der Antragstellung behilflich.

• Vortrag abgesagt

Der Vortrag „Klartext Integration“, den der Berliner Diplom-Psychologe und Autor Ahmad Mansour eigentlich am 29. April im Cloppenburger Kreishaus halten wollte, ist abgesagt worden.

• Keine KKV-Aktionen

Der KKV-Ortsverband Cloppenburg hat seine nächsten beiden Aktionen abgesagt. Eigentlich sollte es am kommenden Donnerstag, 26. März, zu Calo-Werkstatt und am Donnerstag, 22. April, mit dem Bus durch Cloppenburg gehen.

• Kein Musical

Die Show „Chaplin – Das Musical“, die eigentlich am Freitag, 20. März, in der Stadthalle Cloppenburg über die Bühne gehen sollte, fällt aus. Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Karten können an der Stelle, wo sie gekauft wurden, zurückerstattet werden. „Bitte haben Sie etwas Geduld mit der Abwicklung, da alle Veranstalter, Stadthallen und Ticketsysteme zur Zeit sehr viele Anfragen zur Abarbeitung vorliegen haben“, heißt es vom Veranstalter.

• Keine Führung

Die Kinder- und Familienführung „Rätselhaft und geheimnisvoll“ des Zweckverbands Thülsfelder Talsperre, die eigentlich am Dienstag, 7. April, stattfinden sollte, fällt aus.

Das Bildungswerk Cloppenburg hat den Betrieb eingestellt. Für einen Großteil der betroffenen Kurse sollen Nachholtermine organisiert werden. Infos unter Telefon 0 44 71/ 91 08-0 oder www.bildungswerk-clp.de.

• A.T.U-Filialen zu

Die Cloppenburger und Vechtaer Filiale der Autowerkstatt A.T.U werden geschlossen. Die Unterbrechung des Filialbetriebes erfolgt seit Mittwoch schrittweise. Es werden zunächst alle bestehenden Kundenaufträge abgearbeitet und die sich in den A.T.U-Werkstätten befindlichen Fahrzeuge an die Kunden übergeben. Anschließend wird der Filialbetrieb mindestens bis Samstag, 4. April, vorübergehend ausgesetzt.

Die bei A.T.U eingelagerten Radsätze können bis zum 31. Mai weiter eingelagert bleiben. Zusätzliche Kosten entstehen den Kunden dadurch nicht. Kunden mit Terminvereinbarung werden von A.T.U kontaktiert, um eine Verschiebung des Termins zu vereinbaren. Für die von der zeitweiligen Schließung betroffenen Mitarbeiter in Deutschland wird das Unternehmen die von der Bundesregierung beschlossenen Regelungen zur Kurzarbeit wahrnehmen.

A.T.U arbeitet parallel daran, kurzfristig regionale Schwerpunkt-Filialen mit einem Kfz-Werkstatt-Notbetrieb zu installieren. Dies soll der Sicherstellung der notwendigen Grundversorgung dienen. Werkstatt-Termine können online voraussichtlich wieder ab 14. April gebucht werden.

• SkF berät

Beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Cloppenburg geht die Beratung per Telefon oder online weiter. Dies betrifft die Schwangerschaftsberatung, den Familienhebammendienst und die Hebammenzentrale. Kontakt unter: Telefon 0 44 71/ 9 58 28 90 (Rückruf) oder E-Mail: Beratungsstelle@skf-cloppenburg.de

• Kein Filmabend

Die „Film-Premiere“ des Freundeskreises Museumsdorf, die eigentlich am 26. März im Dorfkrug des Museumsdorfs stattfinden sollte, fällt aus.