Corona-Krise: Osterlicht zu Häusern gebracht

Cloppenburg Der Gottesdienst in der Osternacht ist normalerweise gut besucht. Von hieraus wandert das Osterlicht in die Gemeinde. Doch was, wenn angesichts der Corona-Beschränkungen keine Gläubigen kommen können, wenn niemand seine Osterkerze entzünden kann?

„Dann bringen wir es eben zu den Menschen“, hatte das Seelsorgeteam um Pfarrer Bernd Strickmann kurzerhand beschlossen. Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion hatten sie von ihrem ehemaligen Kaplan Thorsten Brüggemann, jetzt Pfarrer im westfälischen Gronau-Epe, bekommen.

Bis Gründonnerstag konnten sich alle Interessierten im Forum St. Andreas melden. Über 80 Bestellungen aus dem ganzen Stadtgebiet trafen im Pfarrbüro ein. In der Osternacht mussten die Empfänger des Lichts vor ihren Häusern eine Laterne aufstellen. Aus dem Ostergottesdienst, den Pfarrer Bernd Strickmann in der leeren St.-Andreas-Kirche feierte, brachte Diakon Norbert Dörner das Licht nach draußen vor die Sakristei, wo einige Haupt- und Ehrenamtliche warteten. Zusammen mit einem österlichen Lichtsegen und einer Sonderausgabe des Pfarrbriefs „Gemeinde­leben“ brachten sie dann das Licht durch die leeren Straßen zu den Gläubigen.

Die zeitraubende Suche einzelner unbeleuchteter Hauseingänge wurde gutgemacht durch viele dankbare Reaktionen der Wartenden. Einige bedankten sich sogar mit kleinen Geschenken und Osternestern. Wer die Aktion verpasst hat, kann sich an den Ostertagen das Osterlicht aus allen vier Kirchen der Kirchengemeinde mit nach Hause nehmen.