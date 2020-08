Freizeitvergnügen: Faustballer genießen ihre Strohhutfahrt

Cloppenburg /Elsten Vielleicht war es das letzte Mal, dass sich der Cloppenburger Faustballclub (FCC) während seiner traditionellen Fahrradtour auf zünftige Bratkartoffeln und Schnitzel bei Marcel Beckmann freuen konnte. Der Elstener Gastronom plant bekanntlich, in den verdienten Ruhestand zu wechseln und sein Lokal gegenüber der Kirche St. Franziskus von Assisi in jüngere Hände zu übergeben.

Für die Cloppenburger Faustballer wird die Radtour in der Sommerpause, in der der Spielbetrieb in den Sporthallen ruht, immer zu einem fröhlichen Ereignis. Und da jedes Mal alle Teilnehmer einen Strohhut tragen, ist dieser Ausflug in dem kleinen Verein als Strohhutfahrt bekannt. Aktive und Ex-Spieler des 1971 gegründeten Sportvereins kommen hierbei zusammen.

Nach drei Stunden Fahrt – unterbrochen von Boxenstopps, bei denen der Vorstand seine aktiven und inaktiven Mitglieder mit kühlen Getränken bei Laune halten musste – konnten sich die Radfahrer auf den letzten Metern blind auf ihre Nasen verlassen. Wehte ihnen doch schon von weitem Bratkartoffelgeruch entgegen. Bis das Essen fertig war, gönnten sich die Ausflügler draußen noch eine Pause. Ihr Erkennungszeichen, der gelbe Strohhut, schützte ihre Köpfe und Getränke derweil vor der Sonne.

Neue Mitspieler sind beim FCC jederzeit willkommen. Gespielt wird montags ab 18.30 Uhr in der Sporthalle hinter der St.-Andreas-Kirche, Dechant-Hackmann-Str. 16. Nach der Sommerpause geht es am 24. August wieder los. Kontakt: Vereinsvorsitzender Wolfgang Barnick (Telefon 04471/7469).