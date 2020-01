Cloppenburg Das Museumsdorf Cloppenburg wächst um rund 1000 Quadratmeter, bekommt einen neuen Haupteingang und die Museumspädagogik ein neues Dach über den Kopf. Das sind – kurz zusammengefasst – die Veränderungen, die bis Mitte Februar im Niedersächsischen Freilichtmuseum an der Bether Straße anstehen.

„Wir schrauben und hämmern hier. Die Disco-Eröffnung wirft schon ihre Schatten voraus“, sagte Museumsleiterin Dr. Julia Schulte to Bühne am Donnerstagnachmittag bei einem Pressegespräch. Mit der Disco „Zum Sonnenstein“ wird das Freilichtmuseum erweitert, im September ist die Eröffnung geplant. Das Gebäude hat einen Steinwurf vom Parkplatz und dem Verwaltungsgebäude entfernt seinen Platz gefunden.

Und weil sich bereits in den Rohbau der eine oder andere ungebetene Gast verirrt hatte und die Disco „Zum Sonnenstein“ ja auch zum eigentlichen Museum gehört, soll diese nun durch einen Zaun von der Außenwelt getrennt werden und so auch räumlich mit aufs Gelände rutschen.

Aus dieser Umzäunung ergibt sich allerdings das Problem mit dem Eingang. Denn der liegt ja auf der anderen Straßenseite in der Münchhausenscheune. Und muss aufgrund des Zauns auch in Richtung Parkplatz an der Bether Straße wandern.

In der jetzigen Info-Scheune sollen deswegen die neue Kasse und der Museums-Shop unterkommen. „Wir haben eine alten Ladeneinrichtung im Depot gefunden, die bis auf wenige Zentimeter in den Raum reinpasst“, freut sich die Museumsleiterin beim Gang über die Baustelle. Die Besucher sollen künftig – anstatt geradeaus in Richtung Straßenüberquerung zu laufen – nach rechts in die Scheune abbiegen und dort ihr Ticket lösen. Wenn sie diese wieder verlassen, stehen sie der Disco direkt gegenüber.

Langfristig soll rund um die Disco thematisch erweitert werden – die Nachkriegszeit mit den Schwerpunkten Mobilität oder auch Freizeit soll hier aufgearbeitet werden. Das ist auf weiteren etwa 4000 Quadratmetern bis zur Bether Straße hin gedacht, so Schulte to Bühne.

Sonderausstellung sollen zukünftig in der Helmut-Ottenjann-Halle über die Bühne gehen – die ist im Gegensatz zur Münchhausen-Scheune auch barrierefrei. Und Letztere wird die Heimat der museumspädagogischen Angebote. Für die finalen Arbeiten und den Umzug bleiben die Kassen des Museumsdorfes vom 10. bis 14. Februar zu – das Gelände ist offen und kann kostenlos besucht werden.