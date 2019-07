Cloppenburg Schattenplätze waren angesagt beim diesjährigen „Midsommarfest“ der evangelischen Kirchengemeinde Cloppenburg, welches die Organisatoren dieses Mal unter das Motto „Danke“ gestellt hatten. Und so sah man auf dem Festgelände am Sonntag dankbare und fröhliche Menschen, die sich nicht über die Hitze beklagten, sondern vielmehr den Pfadfindern für das Aufbauen von Schatten spendenden Zelten großes Lob zollten.

Kühlende Winde und kühle Getränke gab es ebenso kostenlos, wie die reichhaltigen Salate und Gegrilltes, und wer mochte, durfte dafür etwas spenden für den Kindergarten und für den Förderverein der Paul-Gerhardt-Schule. Einen Gegenimpuls wolle man setzten, in einer Zeit, in der es scheint, dass die Menschen ruppiger miteinander umgehen, sagte Pastor Wolfgang Kürschner. So gab es beispielsweise an der „Dankstelle“ selbst gemachte Marmeladen in allen Geschmacksrichtungen, und der Frauenbastelkreis hielt gegen eine kleine Spende ein kleines Überraschungspäckchen bereit. Das Gemeindefest begann mit einem sehr gut besuchten Gottesdienst, in dem die Menschen Gelegenheit bekamen, über Dankbarkeit nachzudenken und einander in Worten und Gesten Danke zu sagen. Auch die Kirchengemeinde wolle mit dem Fest allen ehrenamtlichen Helfern danken, „ohne sie wäre ein lebendiges Gemeindeleben nicht möglich“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Dr. Hans-Hermann Lüttich. Er kündigte auch baulichen Veränderungen rund um den Schwedenheim-Park für das an. „Die in die Jahre gekommenen Bauten mit Kindergarten, Diakonieladen und Bücherei werden abgerissen und durch neue im gleichen Stil geplante Gebäude ersetzt“, freute sich Lüttich.

Das Bühnenprogramm bereicherte der Flötenkreis, der Gospelchor sowie die Percussion AG der Paul-Gerhardt-Schule. Traditionell wurde der Tag mit einer ökumenischen Schlussandacht, in Konzelebration mit Dechant Bernd Strickmann beendet.