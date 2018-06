Cloppenburg Der neue Schaustellerverband „Interessenverein Cloppenburger Veranstaltungen“ (ICV) hat am Mittwochabend im städtischen Kultur-, Sport- und Marktausschuss einen fünf Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog zur Wiederbelebung des Junimarkts und des Mariä-Geburtsmarkts vorgestellt. Wegen inhaltlicher Differenzen mit der bisher einzigen Interessenvertretung „Schaustellerverein Cloppenburg/Vechta“ unter der Leitung von Adolf Wimmert hatten sich einige Kirmesbeschicker abgespalten und den ICV gegründet.

Nach dessen Vorstellungen sollen die Schausteller künftig den Platz selbst sauberhalten und den Müll in bereitgestellte Container entsorgen. Demnach könnten die Kosten für den städtischen Bauhof, der das bislang erledigt hat, eingespart werden. Dieses Geld – so ICV-Sprecher Michael Friedrich – könne in eine Attraktivierung der Märkte gesteckt werden.

Darüber hinaus setzt der ICV auf eine (Wieder)-Öffnung der Markthalle. Diese sei in der Vergangenheit im Mittelpunkt des Kirmestreibens stets ein Besuchermagnet gewesen. Um ein günstiges und attraktives Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, will der ICV die Cloppenburger Vereine – ähnlich wie beim Cityfest – ins Boot holen. Zudem denkt man an eine Modenschau und eine Gewerbeschau, die – in Zusammenarbeit mit der hiesigen Wirtschaft – auf dem hinteren Marktgelände zur Fritz-Reuter-Straße hin aufgebaut werden könnte.

Außerdem fordert der ICV, wieder zwei Markteingänge an der Eschstraße zu schaffen – und diese müssten deutlich attraktiver werden. Denn die dort stehenden Händler mit ihren Taschen, Textilien und Nippeswaren würden dem Markt ein wenig einladendes Entree bescheren. Diese sollten an einer weniger exponierten Stelle einen neuen Standort finden.

Darüber hinaus appelliert der ICV an die Cloppenburger Kaufmannschaft, auch wieder zum Junimarkt einen verkaufsoffenen Sonntag zu veranstalten. So könnte man zwischen Marktgelände und Innenstadt eine Bimmelbahn hin- und herfahren lassen.

Klar gegen eine Gewerbeschau sprach sich Wimmert aus. Die beiden Märkte müssten ihren Volksfest-Charakter behalten. Der Vorsitzende des Schaustellervereins setzt auf Klassiker wie Feuerwerk und Kinderschminken. Diese Aktionen könnten allerdings nicht mehr alleine von den Schaustellern bezahlt werden, hier solle sich die Stadt beteiligen. Zudem forderte Wimmert von der Verwaltung, einen Mitarbeiter jeweils einen Monat lang komplett für die Organisation des Junimarkts und des Mariä-Geburtsmarkts abzustellen. Es sei ein Unding, dass im Januar angefragte Fahrgeschäfte erst im April ihre Zusage bekämen, darauf würden sich attraktive Unternehmen nicht einlassen. Gleichwohl betonte Wimmert, dass die Schausteller trotz zurückgehender Besucherzahlen mit den Umsätzen alles in allem zufrieden seien.

Die vorgestellten Maßnahmen klangen für die Ausschuss-Mitglieder Olaf Vocks (CDU), Bernd Pauly (UWG/FDP) und Andreas Borchers (SPD) nach einem „Weiter so“. Es reiche aber nicht, so Vocks, „an ein paar Stellschrauben zu drehen“.

Was die Zukunft kleinerer und mittlerer Volksfeste anbelangt – da haben Michael Jäger (Grüne) und Dr. Heinrich Dickerhoff (CDU) grundsätzlich nicht mehr viel Hoffnung. Es habe sich das Freizeitverhalten der Menschen in den vergangenen 25 Jahren einfach grundlegend verändert, glaubt Dickerhoff.

Gleichwohl – so Jäger – seien die beiden Märkte in Cloppenburg ein Teil der Existenzgrundlagen der hiesigen Schausteller. Er schloss sich daher dem einstimmigen Votum des Ausschusses an, der die Schaffung eines Runden Tisches zur Belebung der Märkte vorsieht. Die zu erarbeitenden Vorschläge sollten 2019 auf den beiden Märkten ausprobiert werden, dann wolle man weitersehen.