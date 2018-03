Cloppenburg Jede Menge Spaß und viel Platz zum Toben gab es am Samstag und Sonntag bei den zweiten Family Fun Days in der Münsterlandhalle in Cloppenburg. „Wir sind mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Leider haben wir bei unseren Planungen nicht an den Palmsonntag gedacht, an dem viele Familien unterwegs sind. Daher war der Andrang am Sonntag nicht so groß wie im vergangenen Jahr. Aber wir kommen nächstes Jahr gerne wieder“, betonte Gerd Ebel vom Veranstalter Ebel Events. Die Münsterlandhalle mit ihrer Ausstattung und den vielen kostenlosen Parkplätzen vor der Tür sei der ideale Veranstaltungsort für dieses Indoor-Spiele-Event, so Ebel. Er lobte ausdrücklich die gute und reibungslose Zusammenarbeit mit der Stadthalle.

An den beiden Tagen standen den Kindern in der großen Haupthalle sowie der Nebenhalle verschiedenste Aktions-Spielgeräte zur Verfügung. Wer hoch hinaus wollte, durfte beim Bungee-Trampolin große Sprünge machen. Fußball-Fans konnten im Soccerfeld ihre Ballkünste zeigen und auf Elektro-Quads drehten die Kids in der Nebenhalle ihre Runden.

Besonders beliebt war das riesige rosa Schweinchen, in dem die Kinder kräftig herumhüpfen konnten. Zusätzlich waren mit dem Abenteuer- und dem Fantasieland weitere große und kleine Hüpfburgen für Kinder unterschiedlichen Alters aufgebaut, die von den kleinen Besuchern begeistert „erobert“ wurden.

Aber nicht nur fantasievolle Hüpfburgen, sondern auch eine Rollbahn, auf der die Jungen und Mädchen mit einem Schlitten herunterrutschen konnten, eine Riesenrutsche, ein großer Wabbelberg, ein Bereich mit Bauklötzen und Steck-Systemen sowie eine Kreativ-Ecke sorgten dafür, dass bei den Kindern keine Langeweile aufkam. Die Eltern konnten es sich in der Zwischenzeit im gastronomischen Bereich bei Kaffee und Kuchen oder auch einem herzhaften Imbiss bequem machen.

Viel Applaus ernteten auch „Frank & seine Freunde“. Gemeinsam mit dem grünen Zappeltier und der zauberhaften Prinzessin Mikidoo sorgte der Sänger Frank Acker am Sonntagnachmittag für gute Stimmung. Die Kinder tanzten und sangen vor der Bühne begeistert mit und hatten sichtlich viel Spaß.