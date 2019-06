Cloppenburg Seit 100 Jahren ist das Fahrrad in der Stadt zuhause. Im Juni 1919 gründete Heinrich Kalkhoff, damals 16-jähriger Landbriefträger, seine Radfirma, die zunächst nur Einzelteile und Zubehör verkaufte, und mittlerweile unter dem Dach des Unternehmens Derby Cycle zu einer der wichtigsten Radmarken weltweit gehört.

Diese Verbindung zwischen Cloppenburg, dem Radfahren und der Firma Kalkhoff wollen die Stadt, das Museumsdorf und die Firma Derby Cycle mit einem Radfestival am 15. Juni feiern. Das Konzept dazu stellten alle Beteiligten bei einem Pressetermin am Donnerstag im Cloppenburger Rathaus vor.

Cloppenburg sei auf dem Weg zur Fahrradstadt und wolle sich zu „echt fahrradfreundlich“ präsentieren, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Mit dem Festival, das im Rathaus federführend von Stadtmarketing-Managerin Sandra Brinkmann organisiert wurde, wolle man die Stadt entsprechend darstellen und das Rad in den Mittelpunkt rücken.

Geplant ist laut Brinkmann zwischen 13 und 18 Uhr ein facettenreiches Programm in der Innenstadt: Die Polizei wird Räder codieren, die Verkehrswacht informiert zur Sicherheit, ortsansässige Radhändler zeigen ihre Produkte, Radsammler Wolfgang Hagemann informiert zu seinen historischen Zweirädern.

Historisch soll es auch im Museumsdorf zugehen. Am 15. Juni wird um 11 Uhr die Ausstellung „Hier ist das Rad zuhause – 100 Jahre Kalkhoff“ eröffnet. Ausgewählte Räder und weitere Objekte der Kalkhoff-Sammlung sollen so einen Überblick zur Firmen- und zur Kulturgeschichte des Rads im Nordwesten geben, verspricht Museumsleiterin Dr. Julia Schulte to Bühne. Die Ausstellung wird bis November zu sehen sein.

Sie freue sich, dass mit dem Radfestival der Bogen zwischen dem Museum und der Stadt geschlagen werde. Denn in einigen Schaufenstern werden die Innenstadt-Besucher künftig historische Fahrräder sehen. Nach der Ausstellungseröffnung können Interessierte außerdem auf den Spuren Heinrich Kalkhoffs radeln. Um 11.30 Uhr beginnt am Museumsdorf eine 6,8 Kilometer lange Radtour, auf der markante Punkte aus dem Leben des Firmengründers ansteuert werden.

Man sei bei Derby Cycle stolz, sagte Kalkhoff Brand Director Lisa-Maria Schouten, ein Unternehmen der Stadt zu sein und freue sich, dass das Unternehmen mit dem Radfestival in die Stadt getragen werde. Derby Cycle werde sich mit einem Show-Truck beteiligen. Außerdem ist das extra für das Jubiläum gefertigte und limitierte Kalkhoff-Rad „Heinrich“ der Hauptpreis beim diesjährigen Stadtradeln. Um 15 Uhr wird Bürgermeister Wiese die Preise der Aktion verleihen.