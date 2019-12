Cloppenburg Nasskalt, aber festlich ist am Freitag der in der gesamten Region bekannte Nikolausmarkt im Museumsdorf Cloppenburg gestartet. Schon um die Mittagszeit bildete sich eine längere Schlange vor den Eingängen, und spätestens im Anschluss an den ersten Glühwein war auch das Wetter bei vielen Erwachsenen (fast) vergessen.

Der etwas andere Markt in der Vorweihnachtszeit lockt bis Sonntag wieder Tausende Gäste ins Museumsdorf. Neben den üblichen Imbissbuden und Getränkeständen gibt es eine große Auswahl an meist regionalen Handwerkskünstlern, die größtenteils auch in den alten Museumshäusern ihre Ware ausgestellt haben. Viel Deko, ein Brauhaus, Süßes oder auch Gesundes vom Bäcker, Apfel-Glühwein und vieles mehr warten auf dem großen und weitläufigen Areal des Museumsdorfs.

Dass der Nikolausmarkt vielleicht eine andere Zielgruppe anspricht als viele andere Weihnachtsmärkte, hat einen Grund: „Wir wollen keinen Kommerz“, erklärte Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne der NWZ. „Wir möchten, dass sich die Gäste wieder auf die Weihnachtszeit konzentrieren, auch einfach mal einen Spaziergang machen. Entschleunigung nennen wir das.“ Denn Weihnachten sei ja mehr als Geschenke und das große Einkaufen. 120 vor allem „nicht-professionelle“ Aussteller aus dem Umland wurden deshalb verpflichtet, einen alternativen Reiz zu versprühen.

Dazu gibt es viele Attraktionen, um in adventliche Stimmung zu kommen, zum Beispiel in der Dorfschule. Denn dort erzählt Karl-Heinz Lübbehüsen jeweils von 15 bis 15.45 Uhr plattdüütsche Geschichten. Für Kinder tritt das Puppentheater Heyderhoffmann auf: Sonnabend und Sonntag – 13, 14, 15, 16 Uhr. Außerdem wird es Musik in der kleinen Fachwerkwerkkirche oder draußen auf dem Markt geben. Ein Karussell sorgt für Spaß, hinter fast jeder Tür sind kreative Geschenkideen zu entdecken. • Geöffnet hat der Nikolausmarkt in Cloppenburg an diesem Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.