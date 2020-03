Cloppenburg Die Gartenschau und Verbrauchermesse „Cloppenburger Frühling“, die alle zwei Jahre 25 000 bis 30 000 Besucher in die Münsterlandhalle und auf den Marktplatz in Cloppenburg lockt, geht von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, wie geplant über die Bühne. „Wir haben keinerlei Auflagen vom Landkreis Cloppenburg bekommen. Es bestehen keinerlei Bedenken“, sagte am Mittwoch Geschäftsführer Martin Vorwerk von der Firma Haug Ausstellungen (Molbergen), die die dreitägige Veranstaltung organisiert. Beim „Cloppenburger Frühling“ handele es sich um eine regionale Messe mit einem Einzugsgebiet von circa 30 Kilometern. Die nun abgesagten bzw. verschobenen Messen „Musikmesse Frankfurt“, Internorga (Hamburg), Leipziger Buchmesse, Genfer Autosalon oder auch die Hannover-Messe seien dagegen internationale Messen mit Gästen und Ausstellern aus aller Welt, so Vorwerk.

• Der „Cloppenburger Frühling“ ist am Freitag, 6. März, von 14 bis 18 Uhr, am Samstag, 7. März, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Die Tageskarte kostet fünf Euro (ermäßigt drei Euro, gilt für Schüler und Studenten ab 16 Jahre mit entsprechendem Nachweis). Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre müssen nichts bezahlen.