Cloppenburg Kulinarisch ist es am Samstagabend einmal mehr in Cloppenburg zugegangen. Die „Culinarische Nacht“ auf dem Bernayplatz in Cloppenburg ist mittlerweile ein fester Termin im Sommer. Wieder hatten einige Gastronomen besondere Spezialitäten auf die Speisekarten gesetzt. Die Besucher, die gekommen waren, waren sehr zufrieden – und es waren viele.

Selbstverständlich stand das genüssliche Essen im Vordergrund des Abends, aber auch Getränke wurden nicht verachtet. Neben Wein und Bier fanden auch besondere Getränke ihre Abnehmer. Überhaupt wurde viel gekostet. Alle Tische waren besetzt, unzählige Kellner und Kellnerinnen bemühten sich um das Wohlergehen der Gäste. Ein Gitarrenspieler trug zur gemütlichen Atmosphäre bei.

Als ein Schauer am frühen Abend Cloppenburg hinter sich gelassen hatte, füllte sich der Bernayplatz. Das Publikum war bunt gemischt – auch vom Alter her. Es herrschte eine heitere Stimmung. Die Besucher unterhielten sich munter auch über den eigenen Tisch hinaus, und da das Wetter hielt, kamen im Laufe des Abend immer wieder neue Besucher, die sich nach einem freien Sitzplatz an den Ufern der Soeste umschauten. Bis zum nächsten Morgen dauerte die Veranstaltung.