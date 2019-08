Cloppenburg Nachwuchsdetektive sind an diesem Sonntag bei einer Stadtführung gefragt. Wer Lust hat, Cloppenburg einmal etwas anders kennenzulernen, darf bei der Tour unter dem Motto „Kinder entdecken Cloppenburg“ mitmachen. Ganz im Sinne der drei ??? gibt es dabei Rätsel zu lösen. Woher kommt der Name der Stadt, wo stehen die Reste einer Burg? Auf dem Weg von Krapendorf nach Cloppenburg erfahren die Teilnehmer einiges über die Sehenswürdigkeiten und die Geschichte der Stadt. Die Führung dauert zwei Stunden und beginnt am Sonntag um 14 Uhr beim „Bunten i“ am Marktplatz an der Eschstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Führung kostet vier Euro für Erwachsene, Kinder gehen kostenlos mit.