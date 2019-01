Cloppenburg Exakt 27.594,60 Euro hat die Volksbank Cloppenburg jetzt an 30 Vereine sowie kulturelle und soziale Einrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet übergeben. Das Geld stammt aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens, mit dem soziale und kulturelle Projekte gefördert und wichtige Anschaffungen ermöglicht werden. Die Bank habe den gespendeten Betrag des VR-Gewinnsparens in diesem Jahr erneut erhöht, sagte die Gewinnsparbeauftragte Gaby Mensing.

Finanziell unterstützt wurden: Missionsgruppe Peheim; SV Bethen; Frauenchor Peheim; Hegering Molbergen; Spielplatzgemeinschaft Tummelwiese; Förderverein St.-Josef-Kindergarten; Musikverein Peheim; Spielplatzgemeinschaft Lückmannskamp; Dorfverein Bethen; Spielplatzgemeinschaft Am Herrensand; TV Cloppenburg; Ortsverein Vahren; Jagdhornbläsergruppe Molbergen; Spielplatzgemeinschaft Am Brink Ermke; Blindenkreisgruppe Oldenburger Münsterland; Kindertagespflegeverein im Landkreis Cloppenburg; Wassersportverein Cloppenburg; Musikverein Molbergen, Abt. Jugendorchester; Tauchverein Delphin; Förderverein der Fußballabteilung von BW Galgenmoor; St. Andreas Kinder- und Jugendchor; Sozialdienst katholischer Frauen, FB Prävention; Förderverein St. Vincenz Kindergarten e.V.; Förderverein Krümelkiste Molbergen; Förderverein Jugendfußball BVC; Förderverein der kath. Grundschule Peheim; Förderverein St. Vincenzhaus Cloppenburg; Sportverein Molbergen; Heimatverein Peheim, Abt. „Wi packt wat an“; Spielplatzgemeinschaft Varrelbusch.

Jürgen Fuhler vom Vorstand der Volksbank Cloppenburg lobte die Arbeit der Gruppen und Vereine, die einen außerordentlich wichtigen sozialen und kulturellen Stellenwert einnehme. Von dem Geld werden unter anderem VRmobil-Kinderbusse (Förderverein der Krümelkiste Molbergen; Kindertagespflegeverein im Landkreis Cloppenburg), neue Spielgeräte (Spielplatzgemeinschaften Tummelwiese, Lückmannskamp, Am Brink Ermke und Varrelbusch), neue Musikinstrumente (Musikverein Molbergen), ein neuer Rasenmäher (Heimatverein Peheim), neue Fitnessgeräte (Sportverein Molbergen), Badekappen, Trainingsanzüge und Flossen (Wassersportverein Cloppenburg) sowie Trikots für die Handballjugend (Turnverein Cloppenburg) angeschafft. Auch werden die Chronik des Frauenchores Peheim und die Erneuerung der Tauchplattform des Tauchvereins Delphin bezuschusst.