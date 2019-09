Cloppenburg Die Vorbereitungsgruppe für die Taizé-Atempausen hat sich inhaltlich mit dem Thema „Glauben.Erinnern.Leben“ beschäftigt. Die nächste Andacht beginnt am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr in der St.-Josef-Kirche. Eine halbe Stunde früher werden die Taizé-Lieder zum Kennenlernen in der Kirche einstimmig mit dem Kirchenmusiker Nikolas Bäumer einstudiert und während der Taizé-Andacht vom Kirchenchor St. Josef mehrstimmig begleitet.

Mit den Liedern aus Taizé, Gebeten, biblischen Impulsen und Stille kann jeder zur Ruhe kommen und auf eigene Art und Weise Spiritualität erleben. Vor allem kann es spannend sein, etwas vom Inhalt des Glaubens neu zu entdecken und aus den Erinnerungen zu schöpfen, heißt es in der Ankündigung. Zum Ausklang besteht im Vorraum der Kirche die Möglichkeit, bei einer Tasse Tee ins Gespräch zu kommen.

Das Thema der Andacht lehnt sich an das geplante Glaubensjahr in der katholischen Stadtgemeinde St. Andreas an, das ab dem neuen Kirchenjahr im Dezember mit vielen Veranstaltungen und Gottesdiensten – drinnen und draußen – beginnt.

Mit „Kirchen-Memory“ – Glauben leben und erinnern – ist das Jahr überschrieben. Ein Flyer mit den bereits für das gesamte Kirchenjahr 2019/2020 festgelegten Terminen liegt in den Kirchen, Pfarrheimen und im Forum an der Sevelter Straße aus.