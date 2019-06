Gottesdienst als Auftakt zum CSD

Cloppenburg Der Verein CSD Cloppenburg veranstaltet anlässlich des historischen Gedenktages des Christopher Street Days (CSD) bis zum 22. Juni ein Rahmenprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen in Cloppenburg. Der CSD erinnert dabei an die ersten bekanntgewordenen Aufstände Homo- und Transsexueller gegen staatliche und gesellschaftliche Diskriminierung. Zum Veranstaltungsreigen gehörte am gestrigen Sonntag auch ein ökumenischer Gottesdienst in Zusammenarbeit mit katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Der Gottesdienst wurde durch Pfarrer Bernd Strickmann und Pastor Wolfgang Kürschner geleitet und vom Verein CSD Cloppenburg mitgestaltet.

Für eine musikalische Begleitung hatte sich der Gospelchor St. Andreas Cloppenburg unter der Leitung von Karsten Klinker angekündigt. Im Anschluss an den Gottesdienst lud der Verein zu Gesprächen ein. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen beim CSD in Cloppenburg sind online zu finden.