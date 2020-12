Heilige Messen in Cloppenburg: Anmeldungen für Gottesdienste an den Weihnachtstagen

Cloppenburg Ab diesem Montag ist eine Anmeldung zu einer der Heiligen Messen der Kirchengemeinde St. Andreas an den drei Feiertagen möglich. Insgesamt gibt es Platz für 2000 Personen, gibt Pastoralreferent Thomas Gehlenborg bekannt.

Die Anmeldung kann telefonisch in der Zeit von diesem Montag bis Donnerstag, 17. Dezember, jeweils zwischen 9 und 19 Uhr angenommen werden. Es stehen zwei Rufnummern zur Verfügung: Telefon 04471/7014914 und 7014918. Telefonisch können allerdings zunächst nur Personen des eigenen aktuellen Hausstands angemeldet werden. Plätze für Personen eines weiteren Hausstandes können erst während eines zweiten Telefonats gebucht werden – etwa für die eigenen, erwachsenen Kinder.

Auch online ist die Anmeldung möglich, und zwar über einen Link auf der Internetseite der Kirchengemeinde: www.st-andreas-clp.de. Der Link zur Anmeldeplattform wird ebenfalls an diesem Montag um 9 Uhr freigeschaltet.

Zu beachten ist allerdings, dass eine Anmeldung nicht möglich ist, wenn bereits eine Teilnahme an einer der Wortgottesfeiern am Heiligen Abend an den elf Orten draußen in der Stadt angemeldet wurde. Angemeldete Besucher der Heiligen Messen müssen 15 Minuten vor Beginn ihren Platz eingenommen haben, ansonsten verfällt die Reservierung. Folgende Messen gibt es:

Heiligabend

St. Andreas: 15.30 Uhr, 18 Uhr, 22.30 Uhr. St. Augustinus: 17 Uhr, 19.30 Uhr. St. Bernhard: 16.30 Uhr, 19.30 Uhr. St. Josef: 15.30 Uhr, 18.30 Uhr, 23 Uhr.

Erster Weihnachtstag

St. Andreas: 8 Uhr, 10 Uhr, 11.30 Uhr. St. Augustinus: 10 Uhr, 11.30 Uhr. St. Bernhard: 9 Uhr, 18 Uhr. St. Josef: 8.30 Uhr, 11.15 Uhr, 18 Uhr.

Zweiter Weihnachtstag

St. Andreas: 8 Uhr, 10 Uhr, 11.30 Uhr. St. Augustinus: 10 Uhr, 11.30 Uhr. St. Bernhard: 9 Uhr. St. Josef: 8.30 Uhr, 11.15 Uhr, 18 Uhr (Jugendmesse).