Cloppenburg „Dieser Abend hätte ihm gefallen“, sagte Freund und Weggefährte Otto Höffmann bei seiner Laudatio auf Heinz Strickmann, „bei all seiner Bescheidenheit ist er doch ein wenig selbstverliebt und eitel gewesen“, fuhr er fort und erzählte von den vielen Begegnungen mit Strickmann, dem 2007 verstorbenen Schriftsetzermeister.

Eine Revue mit Dönkes und Nachdenklichem zum 50-jährigen Bestehen des Stadtteils Sternbusch, in dem Strickmann häufig im Mittelpunkt stand, hatte der Verein „Siedlergemeinschaft Sevelter Straße“ auf die Bühne des Kulturbahnhofs gebracht. Die Zuschauer im voll besetzten Saal erlebten einen vergnüglichen Abend, der von Clemens gr. Macke mit Herz und Witz moderierte wurde.

Strickmann genoss sein Feierabendbier am liebsten mit Freunden, zu denen auch Höffmann zählte. So entstand der Club der „pichelnden Optimisten“, der sich aber im Laufe der Zeit auch zu einem Reise- und Kochclub entwickelt hatte. „Der Meister“, wie sie ihn alle nannten, kannte keine Trübsal und war stets der Heimat verbunden. „Die Heimat war für ihn nicht ‚Blut und Boden‘, sondern Identifizierung mit Land und Leuten“, sagte Höffmann.

Michael Terwelp hatte im Vorfeld Dönkes und Geschichten herausgesucht, die den Menschen Strickmann widerspiegelten. Sie machten deutlich, auf welche Art und Weise Strickmann gelebt hatte. Er sei bedeutend für das Oldenburger Münsterland (OM) gewesen, kein Schreiber, sondern ein Chronist.

Strickmann habe den Sternbusch geprägt, wo er 38 Jahre zu Hause war, sagte Norbert Marquering, der maßgeblich an der inhaltlichen Gestaltung der Ausstellung im Rathaus beteiligt war. Bewährtes sei ihm wichtig gewesen, aber stand auch Neuem aufgeschlossen gegenüber.

Ruth Decker blickte in die Stadtgeschichte zurück. „Ohne Strickmann wäre viel verloren gegangen“, stellte sie fest. Sie zollte den Sternbuschern großes Lob für ihre Gemeinschaft, die in der Nachbarschaft noch Freud und Leid miteinander teilten.

Angela Knoop, als „Kneipenwirtin“ im Sternbusch, kannte nicht nur Strickmanns Vorlieben, sondern auch manche Geheimnisse der Siedler. „Ich wusste manchmal mehr als die eigenen Familienmitglieder zu Hause“, sagte sie. Selbstverständlich habe sie sich aber an das „Kneipen-Beichtgeheimnis“ gehalten. Strickmann genoss an seinem Stammplatz an der Theke, der für ihn reserviert war, seinen Kräuterschnaps „Stonsdorfer“, das Getränk wurde aber bald in einen „Strickmann“ umbenannt. Der wurde zur Freude der 160 Besucher der Revue in der Pause ausgeschenkt.

Pfarrer Bernd Strickmann, weder verwandt noch verschwägert, hat seinen Namensvetter persönlich nicht kennengelernt, aber über dessen Persönlichkeit und die Mentalität der Menschen im Sternbusch viel erfahren. Ihn habe hier die Offenheit fasziniert. Taufgesprächen führe er in anderen Stadtteilen allerdings häufiger, „das könnte im Sternbusch mehr werden“, ermunterte er die Stadtteilbewohner. Der Vorsitzender des Heimatbundes, Stefan Schute, hob die gute Nachbarschaft im OM und besonders im Sternbusch hervor.

Theo Haneklau und Peter Sieverding trugen mit musikalischen Einlagen zu einer gelungenen Revue bei.