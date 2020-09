Hermann liest im Museum

Cloppenburg Am 16. September tritt die Schriftstellerin Judith Hermann die Lesereise der Kulturstiftung Öffentliche Oldenburg an. Die vom Literaturhaus Oldenburg im Rahmen des Projekts „Literarischer Landgang“ konzipierte und organisierte Lesetour führt sie zu sechs Stationen im Oldenburger Land: So ist Hermann am Sonntag, 29. November, 14.30 Uhr, in der Münchhausenscheune des Museumsdorfs Cloppenburg an der Bether Straße 6 zu Gast. Die ursprünglich für den Juni organisierte Lesereise musste wegen des Coronavirus abgesagt werden.

Judith Hermann erhielt 2019 als fünfte Stipendiatin vom Literaturhaus Oldenburg auf der Grundlage einer Förderung durch die Kulturstiftung Öffentliche Oldenburg das Landgang-Stipendium, ein Reisestipendium durch das Oldenburger Land für hochkarätige Schriftsteller. Im September 2019 unternahm sie eine Erkundungsreise, die in Cloppenburg, Wilhelmshaven, Jever, Seefeld, Delmenhorst, Westerstede und Oldenburg Station machte.

Für Kartenvorbestellungen und Besuch gelten die jeweils aktuellen Hygienekonzepte der Veranstalter. Weitere Informationen unter