Cloppenburg Mehr als 1000 Fahrzeuge werden an diesem Wochenende, 24. und 25. August, zum 13. Cloppenburger Oldtimertreffen auf dem Marktplatz erwartet. Am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ist der Platz geöffnet.

Eingeladen zur Teilnahme sind alle Fahrzeughalter, deren „Schätzchen“ vor 1995 hergestellt worden sind. Fahrer und Beifahrer zahlen keinen Eintritt. Jeweils am Ende des Tages werden unter allen Teilnehmern drei Pokale verlost.

Die Oldtimerschau ist in Cloppenburg zu einer festen Einrichtung im August geworden. Jährlich besuchen circa 7000 Fans alter Fahrzeuge das Treffen.