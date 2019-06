Cloppenburg Donnerstag, 9 Uhr: Jürgen Grüßing, Friedhofsgärtner der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas, macht ein zufriedenes Gesicht: Denn die Wildblumenmischung namens „Veitshöchheimer Bienenweide“, die er Ende April ausgesäte, hat zwei – insgesamt 500 Quadratmeter große – Flächen auf dem neuen Teil des St.-Andreas-Friedhofs an der Vahrener Straße in ein Blumenmeer verwandelt. Experiment geglückt: Obwohl das Thermometer nur 15 Grad anzeigt, sind bereits unzählige Hummeln unterwegs. So geht Insektenschutz.

Bereits jetzt lassen sich einige Erkenntnisse aus der „Säh-Premiere“ ziehen: Erstens ist es offenbar unwichtig, den Untergrund besonders vorzubereiten: Denn auf der einen Fläche, auf der der Rasen komplett abgetragen worden und durch Sand ersetzt worden ist, sehen die Blumen genauso aus wie auf demjenigen Teil, auf dem der Rasen nur gefräst und durchgemulcht worden ist. Zweitens spielt es auch keine Rolle, ob die Blühwiese in der Sonne oder im Schatten liegt.

Mandelröschen, Bechermalve oder Zitronen-Monarde: 34 verschiedene Wildblumensorten beinhaltet die Mischung: Und weil die unterschiedlichen Sorten zu unterschiedlichen Zeiten blühen, ist für ein durchgehendes Blütenmeer gesorgt.

Zwei weitere wichtige Aspekte lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht abschätzen. Zum einen – so Grüßing – sei noch nicht klar, wie die Fläche im Herbst/Winter aussehen könnte. „Es ist auf einem Friedhof wichtig, dass alles einen gepflegten Eindruck macht“, weiß der Gärtner. Zum anderen lässt sich auch noch nicht absehen, ob sich die Blühwiese zur neuen Vegetationsperiode hin selbst wieder aussäht. Grüßing: „Da bin ich aber guter Hoffnung.“

Sollte der Kirchenausschuss grünes Licht geben, könnte das Experiment auf 500 Quadratmetern in einen Dauerzustand auf 5000 Quadratmetern verwandelt werden. Denn in Zeiten einer sich verändernden Bestattungskultur weg von der Erdbestattung sind auf dem neuen St.-Andreas-Friedhof noch jede Menge Flächen frei, die von den Friedhofsgärtnern regelmäßig gemäht werden müssen. Eigentlich spricht alles für die Blühwiese: Für 5000 Quadratmeter würden die Blühmischungen 400 Euro kosten, die Personalkosten fürs Mähen lägen um ein Vielfaches höher. Darüber hinaus wird mit einer Blühwiese auch noch jede Menge für die bedrohten Insekten getan. Und außerdem sieht das Farbenmeer einfach richtig gut aus.

