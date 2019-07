Cloppenburg Das Museumsdorf dreht am 13. und 14. sowie am 20. und 21. Juli die Zeit zurück und lässt Erinnerungen an die 1950er Jahre wach werden. Historische Fahrgeschäfte wie das Ammerländer Pferdekarussell, die Raupenbahn und die Schiffschaukel sorgen jeweils von 10 bis 18 Uhr ebenso für nostalgische Jahrmarktstimmung wie Flohzirkus, Zauberer, Kleinkünstler und Stelzenläufer. Der Duft traditioneller Leckereien zieht über den Platz.

Bei der Abendveranstaltung am Freitag, 19. Juli, bricht zwischen Fahrgeschäften und Jahrmarktständen ab 19 Uhr das Disco-Fieber aus: „Disco auf der Raupe“ mit dem Sound der 1970er und 1980er Jahre. Auch diesmal darf wieder die Nacht zum Tag gemacht werden. Sei es zum Kennenlernen in der legendären Raupe, bei einer Fahrt im historischen Riesenrad oder auf der Tanzfläche – dieser Abend wird garantiert ein ganz besonderes Erlebnis. Hier werden heiße Scheiben von DJ Gisbert Wegener aufgelegt, die Musik voll aufgedreht – und das alles umsonst und draußen.