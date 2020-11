Jubiläum: Festschrift zum Jubiläum jetzt erhältlich

Cloppenburg Wegen der Corona-Pandemie ist die große Feier zum 100-jährigen Bestehen des Cloppenburger Heimatvereins in diesem Jahr ausgefallen. Umso glücklicher sind die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Bernd Tabeling, dass zumindest die 310 Seiten umfassende Festschrift zum Jubiläum jetzt pünktlich ausgeliefert wurde.

Die ersten 500 Exemplare des Werkes trafen am Donnerstag gegen 17 Uhr in Cloppenburg ein, eine kurze Regenpause nutzte der Heimatverein am Freitagnachmittag um ein erstes Exemplar der Direktorin des Museumsdorfs, Dr. Julia Schulte to Bühne, vor dem prachtvollen Giebel des Quatmannshofs zu überreichen.

Im Moment – so Vorsitzender Tabeling – sei es äußerst schwierig für den Heimatverein, seine 737 Mitglieder zu erreichen. Kein Wunder, sind doch vom traditionellen Pfingstbaumsetzen bis zum Heimatabend alle Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Froh sind die Vorständler, dass wenigstens die Festschrift jetzt auf dem Markt ist. Mitglieder und Interessierte können so die Zeit überbrücken, bis am dritten Juliwochenende kommenden Jahres die Festlichkeiten zum runden Geburtstag hoffentlich nachgeholt werden können.

Die Festschrift (ISBN 978-3-941073-31-9) ist ab sofort zum Preis von 17,90 Euro bei der Buchhandlung Terwelp (Lange Str. 8, Telefon 0 44 71/ 9 22 45), der Werbeagentur „b-DRUCKbar“ (Mühlenstraße 49, Telefon 0 44 71/ 7 01 23 70) und beim Heimatbund Oldenburger Münsterland (Bahnhofstraße 82 im Kulturbahnhof) erhältlich.