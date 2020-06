Katholische Kirche: Persönliche Kommunion statt Prozession

Cloppenburg Zwar wird es in diesem Jahr keine Fronleichnamsprozession geben, aber am Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam), sind insbesondere diejenigen zu einer „Persönlichen Kommunion“ in die vier Gemeindekirchen eingeladen, die sich wegen des Virus schwertun, an den Messen teilzunehmen. In St. Bernhard besteht die Möglichkeit dazu ab 9 Uhr. In St. Josef ab 10 Uhr, in St. Augustinus ab 14.30 Uhr und in St. Andreas ab 17 Uhr. Eine Stunde lang werden Mitglieder des Pastoralteams anwesend sein, zu einer kurzen Feier einladen und unter Beachtung der Corona-Regeln die Kommunion austeilen.

Eucharistische Anbetung

Am Sonntag, 14. Juni, wird in der St. Andreas-Kirche um 15 Uhr zur eucharistischen Anbetung eingeladen. Ab 15.30 Uhr wird die Anbetungszeit von Nikolas Bäumer, Kirchenmusiker, und Rosemarie Meyer, Pastoralreferentin, gestaltet. Ab 16 Uhr ist dann stille Anbetung mit eucharistischem Segen zum Abschluss geplant.

Fotoaktion

Schon jetzt läuft eine Fotoaktion, die dazu einlädt, den eigenen Glauben virtuell zu bekennen. Auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Andreas (www.st-andreas-clp.de) wird diese Aktion durch ein Video genau beschrieben („Aktionen der Kirchengemeinde“). Die Idee: Interessierte können sich eine Vorlage aus der Homepage („Ich glaube“ oder auch „Wir glauben“) herunterladen oder aus den Kirchen mitnehmen.

Diese Vorlage kann in das eigene Fenster geklebt und/oder auf einem Foto gezeigt werden. Anschließend kann das Foto an Pastoralreferentin Rosemarie Meyer (meyer@katholisch-clp.de) geschickt werden, die eine bunte Bildergalerie auf der Homepage erstellt. Wer teilnimmt, ist mit der Veröffentlichung einverstanden. Die Fotos sollten bis Donnerstag, 11. Juni, 22 Uhr, verschickt sein. Wo es in den Kirchen technisch möglich ist, wird die Bildergalerie in den Heiligen Messen am 13./14. Juni gezeigt.