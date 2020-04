Kerze in der Jugendkirche

Cloppenburg In jedem Jahr gestaltet eine andere Cloppenburger Schule die große Osterkerze für die Jugendkirche St. Josef. In diesem Jahr haben sich Schüler der BBS am Museumsdorf engagiert. Sie kommen aus der Abteilung Gesundheit und Pflege. Ihr schulischer Hintergrund habe die jungen Menschen motiviert, das Kreuz auf der Osterkerze mit ganz besonderen Motiven zu schmücken, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Stadtgemeinde St. Andreas. Die Osterzeit dauert 50 Tage bis zum Pfingstfest.

Das Kreuz selbst ist ein Baum, die Wundmale Jesu sind grüne Pflanzen, der Grund, auf dem das Kreuz steht, ist Wasser. Im Wasser schwimmt ein offensichtlich gesunder Fisch. Dieser Fisch erinnert an die Darstellungen früher Christen. Damals mussten sich Christen verstecken, und der Fisch war so etwas wie ihr Code, ein Erkennungszeichen. Im Hintergrund geht die Sonne auf. Die Schülerinnen und Schüler haben die Bewahrung der Natur als Leitgedanken für die Gestaltung der Osterkerze gewählt. Mit dem zurückliegenden Osterfest verbinden sie die Hoffnung, dass die Menschen sich besinnen auf eine gesunde Umwelt, die Grundlage für alles Leben ist.