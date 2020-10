Kirche: Einige Einschränkungen bei Gräbersegnung

Cloppenburg Auch in diesem Jahr werden alle Gräber auf den Friedhöfen der Kirchengemeinde St. Andreas gesegnet, aber es gibt Änderungen. Dies gab Pastoralreferent Thomas Gehlenborg jetzt bekannt. Die Gräbersegnung findet auf dem St.-Josef-Friedhof am Samstag, 31. Oktober, und auf dem St.-Andreas-Friedhof (beide Teile) am Sonntag, 1. November, jeweils ab 14 Uhr statt.

Zu den Gräbersegnungen werden die Angehörigen der Verstorbenen schriftlich eingeladen, die in den vergangenen zwölf Monaten – also seit der letzten Gräbersegnung 2019 – auf dem jeweiligen Friedhof beigesetzt wurden. Diese Eingrenzung der Teilnehmer ist nötig, um die stets große Zahl der Angehörigen zu begrenzen, die bei den Segnungen dabei sein möchten. Das Schreiben an den jeweiligen Inhaber des Grabnutzungsrechtes enthält ein Formular, das zur Gräbersegnung mitgebracht werden muss. Darauf können bis zu sechs Familienmitglieder stehen, die an den Gräbersegnungen teilnehmen wollen. Der Name, die Anschrift und die Telefonnummer sind zu vermerken.

An den Eingängen der Friedhöfe werden die Listen entgegengenommen. Einlass zu beiden Gräbersegnungen ist ab 13.30 Uhr. Für die Allgemeinheit sind die jeweiligen Friedhöfe von 13 bis 15 Uhr nicht zugänglich. Es wird eine kurze Segensfeier geben, es werden die Namen aller Verstorbenen des letzten Jahres verlesen, und die Mitglieder des Pastoralteams werden alle Gräber segnen.

Darüber hinaus werden an denselben Tagen Hauptamtliche auf den Friedhöfen bereitstehen, die angesprochen werden können, wenn die Segnung von Gräbern von Familienangehörigen, Verwandten oder Freunden gewünscht ist. Die Seelsorger seien jeweils ab 11 Uhr auf beiden Friedhöfen bei den großen Friedhofskreuzen anzutreffen, wo sie gebeten werden können, ein Grab eines Angehörigen in einer kleinen Feier zu segnen. „Diese Form der Gräbersegnung wird um 13 Uhr beendet, und Sie werden gebeten, mit Ihren Familienmitgliedern die Friedhöfe zu verlassen“, so Gehlenborg. „Bitte tragen Sie – wie auch die Mitglieder des Pastoralteams – bei beiden Formen der Gräbersegnungen einen Mund-Nasen-Schutz.“

Wer ein Grab selbst segnen möchte, findet in den Kirchen Vorschläge für Segnungsfeiern. Außerdem kann – wer ein Gefäß mitbringt – Weihwasser aus den Kirchen mitnehmen.