Cloppenburg Dem ungemütlichen Wetter am vergangenen Wochenende zum Trotz haben sich in der Cloppenburger Kirchengemeinde St. Andreas mit ihren vier Gemeindeteilen etwa 170 Sternsingerinnen und Sternsinger auf den Weg gemacht und den Menschen den Segen gebracht.

Nach den Aussendungsfeiern in den vier Kirchen zogen die Kinder und Jugendlichen los und sammelten Spenden, die über das Kindermissionswerk insbesondere Kindern im Libanon zugutekommen. Der Cloppenburger Nachwuchs gab sich größte Mühe und zeigte vollen Einsatz, um möglichst viele Menschen in Cloppenburg zu besuchen. Viele Stunden waren sie vom Morgen bis in die Dunkelheit des Abends hinein unterwegs, um an allen Türen zu klingeln – unabhängig davon, wer dort wohnt.

Dennoch war es den Sternsingern leider nicht möglich, alle Straßen zu erreichen, was den Verantwortlichen sehr Leid tut. Gleichzeitig bitten sie um Verständnis, dass dies in einer wachsenden Stadt wie Cloppenburg kaum noch zu schaffen ist, da die Zahl der Sternsingerinnen und Sternsinger im Gegensatz leider nicht mitwächst und so die Gebiete immer größer werden, die die einzelnen Kinder und Jugendlichen erreichen müssen.

Wer einen Aufkleber mit dem Segensspruch der Sternsinger bekommen möchte, aber leider keinen Besuch hatte, kann diesen noch im Forum erhalten. Die Kirchengemeinde dankt allen beteiligten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für ihr Engagement und für die bereits gesammelten 23 742,18 Euro€.