Cloppenburg Schon zum achten Mal wird die Komische Nacht am Donnerstag, 19. April, zu Gast in Cloppenburg sein. Sie ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend.

An einem Abend werden verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten, präsentiert. Die Künstler garantieren einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

In jedem Laden treten an einem Abend fünf Comedians für jeweils 25 Minuten auf. Jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal und die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen.

Aber wer ist an diesem Abend dabei? „Cloozy“ nimmt aktuelle Befindlichkeiten des modernen Menschen unter die Lupe und verwebt diese zu witzigem Kabarett und hintersinniger Comedy. Für sie gilt: Wenn man schon am Abgrund steht, sollte wenigstens die Aussicht schön sein. Manchmal tritt sie mit ihrer Paraderolle Helga Raspel auf und manchmal ganz ohne Verkleidung als die Berlinerin Cloozy. Egal wie – Es ist immer unterhaltsam.

Während seine Freunde Häuser kaufen, stottert David Werker immer noch die Playmobilburg bei seiner Mutter ab. David – Sternzeichen Faultier, Aszendent Licht aus – muss erkennen: Das Leben besteht nicht nur aus Wochenende. Nein, manchmal ist auch Feiertag! Aber jetzt holt das charismatische große Kind zum Gegenstupser aus: David wird den Klimawandel stoppen, sobald’s nicht mehr so schwül draußen ist!

Die Presse beschreibt Helmut Sanftenschneider als „...Vollblut-Entertainer, der mit dem Mikro in der Hand oder der Gitarre um den Hals über eine bemerkenswerte Gabe verfügt: Der Mann ist ständig im Dialog mit dem Publikum, heizt es an, zieht es in seinen Bann.“

Marcelini & Oskar sind Herrchen und Hund, teilen Haus und Hütte und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Und natürlich Gassi. Obwohl es laut Oskar gar nicht so klar ist, wer hier wen an der Leine führt. Die Ambitionen sind jedenfalls klar verteilt: Oskar ist der, den es ins Rampenlicht drängt. Und Marcelini darf ihn dabei auf den Arm nehmen – und ausnahmsweise für die eine oder andere Illusion kurz mal runterlassen.

Robert Alan wollte früher Rapper werden. Diese wurden aber Mitte der 90er Jahre mit großer Beliebtheit erschossen, so dass er beschloss, ungefährlichere Musik zu machen. Seitdem sitzt er als Swinger-Songrider am Klavier – frei nach dem Motto „Don’t shoot me, I’m only the Piano player!” Der DDR-Republikflüchtling erzählt von seinem Werdegang vom Rapper zum Komiker, singt Lovesongs und tanzt auch noch wie ein junges Rehkitz.

Saukomisch, sexy, sächsisch – kurz: Thomas Nicolai. Wer den quirligen blonden Entertainer live erlebt hat, weiß, warum man ihn auch den Mann der 1000 Stimmen nennt. Das Berliner Chamäleon – pardon, der Berliner Comedian mit der sächsischen Seele verblüfft und verzaubert sein Publikum immer wieder mit atemberaubender Vielseitigkeit.

Ebenfalls mit dabei ist Toby Käp. Man nehme Selbstironie, Sarkasmus und keine Scheu vor Themen, die für andere als zu heikel erscheinen, und lässt das von einem Menschen performen, der bis zu 50 Prozent behindert ist und nicht so genau weiß, wo sein Platz in der Gesellschaft ist. Diskriminierung ist kein Problem, schließlich macht Toby Käp das ja auch, denn Tabuthemen gibt es für ihn keine.

Los geht der Comedy-Marathon am Donnerstag, 19. April, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Die teilnehmenden Lokale sind Bernay’s, Dorfkrug im Museumsdorf, Fleming, Grand Verace, Hotel Schlömer, Hotel Taphorn und der Kulturbahnhof. Karten gibt es in jedem beteiligten Lokal und im Internet.