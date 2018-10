Cloppenburg Seit sie in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“ die Grizabella verkörperte, gilt Angelika Milster als Ikone des Musicals. Mit „Erinnerung“ wurde sie schlagartig international bekannt.

Konzert am Sonntag in der Stadthalle Am Sonntag, 28. Oktober, tritt Angelika Milster in Cloppenburg auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle, Mühlenstraße 20-22. Tickets gibt es ab 31,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen vor Ort, unter www.eventim.de und über die Eventim-Hotline unter Telefon 0 18 06/57 00 00.

Neben ihrer beeindruckenden Bühnenkarriere machte sich Milster auch im Fernsehen einen Namen. Sie spielte dauerhaft in Formaten wie in der ZDF-Serie „Der Landarzt“ oder an der Seite von Mirja Boes in der RTL-Comedy „Angie“.

Milster veröffentlichte mehrere Musik-Alben, wovon sich fünf in den Albumcharts platzieren konnten. Die Künstlerin gewann zahlreiche Auszeichnungen wie den Echo, die Goldene Europa und die Goldene Schallplatte und ist seitdem in allen Bereichen der Kunst präsent: Theaterbühnen, Musicalengagements, Fernsehserien, Festspielrollen, Galas, Konzert- und Musikproduktionen sowie eigene Musik-Alben.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem neuen Konzertprogramm „Milster singt Musical“ auf eine Reise durch das von ihrem großen Publikum bevorzugte Genre und präsentiert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Esprit die größten Musical-Melodien live. Begleitet wird die Sängerin live an Piano und Keyboard von Prof. Harald Lierhammer und Thomas Rother. Producer der Show ist André Bauer.

Unter anderem bekommen die Zuschauer die größten Hits aus „Mamma Mia“, „Der Kuss der Spinnenfrau“, „Tarzan“, „Ich war noch niemals in New York“, „Der König der Löwen“ und „Die Schöne und das Biest“ zu hören.

„Seien Sie live und hautnah dabei und lassen sich von der unglaublichen Stimme, dem gewaltigen Charisma und der puren Leidenschaft mitreißen“, heißt es in der Ankündigung.