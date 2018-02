Cloppenburg „Wir gehen an Grenzen heran, und wir überschreiten auch Grenzen – das ist Theater.“ Das erklärte Dr. Hubert Gelhaus, Regisseur und Leiter der Studiobühne Cloppenburg, am Freitagabend nach der mit 150 Gästen ausverkauften Premiere des Theaterstücks „Nichts. Was im Leben wichtig ist“.

Die Inszenierung, die unter die Haut ging, basiert auf dem gleichnamigen und durchaus umstrittenen Jugendroman der dänischen Autorin Janne Teller, in dem die existenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens und die Gewaltbereitschaft jedes Einzelnen thematisiert werden. Die Buchvorlage wurde von Gelhaus fürs Theater umgeschrieben, der klarmachte: „Es geht darum, in einen Spiegel zu blicken, und das muss man manchmal auch aushalten.“

Zum Inhalt: Die Schüler kehren nach den Sommerferien wieder in ihre Schule zurück. Alles ist zunächst wie immer, nur Pierre Anthon – großartig gespielt von Henning Gerdes– ist nicht mehr da. Er geht nicht mehr zur Schule, sondern sitzt stattdessen auf einem Baum und liest. „Nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es sich nicht, irgendwas zu tun“, mit dieser nihilistischen Parole provoziert Pierre Anthon seine Mitschüler.

Um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, häufen die Jugendlichen einen „Berg der Bedeutung“ an. Jeder opfert dafür etwas, das ihm viel bedeutet. Zunächst trennen sich die Schüler von Kleinigkeiten wie einer alten Puppe oder einer ohnehin defekten Beatles-Kassette. Aber nach und nach beginnen die Schüler die Aussage von Pierre Anthon ernsthaft zu hinterfragen. Sie wollen nicht in einer Welt leben, in der nichts eine Bedeutung hat.

Damit wäre auch ihr Leben und ihre Zukunft völlig belanglos. Bei ihren Eltern finden die Heranwachsenden keine Antworten auf ihre drängenden Fragen. Die Schüler fürchten, Pierre Anthon könnte Recht haben, und so fordern sie voneinander immer drastischere und gewalttätigere Opfer. In einer scheinbar nicht enden wollenden Spirale der Gewalt müssen die Mitschüler einen geliebten Hund töten, einen Kindersarg ausgraben, einen Finger abschneiden. Sofie – gespielt von einer beeindruckenden Melanie Möller – muss sogar ihren immer gewaltbereiteren Mitschülern ihre Unschuld opfern.

Schließlich beenden die Erwachsenen das Treiben. Die Jugendlichen versuchen in einem letzten Schritt ihre Beweggründe öffentlich zu machen, bleiben aber am Ende mit ihren existenziellen Fragen und ihrem eigenen Entsetzen über die Taten allein.

Die junge 22-köpfige Schauspieltruppe der Studiobühne stand zu einem großen Teil das erste Mal auf der Bühne. Sie beeindruckte die Zuschauer durch ihr intensives Spiel und erhielt begeisterten und langanhaltenden Applaus. Die zweite Aufführung ist bereits ausverkauft. Für Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, gibt es noch wenige Restkarten in der Buchhandlung Terwelp, Lange Straße 8.