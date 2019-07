Cloppenburg Das Hafenfest in der Cloppenburger Mühlenstraße auf dem Bernayplatz am Samstagabend war ein voller Erfolg. Bis in den späten Abend strömten die Besucher zum Hafenfest. Den passenden Auftritt lieferte der Cloppenburger Shantychor „Die Knurrhähne“. Das eine oder andere Lied fand den besonderen Gefallen und wurde kräftig mitgesungen.

Die gastgebenden Wirte tischten für das Hafenfest besondere Fischgerichte, Burger, Antipasti und Salate auf. In angenehmer Atmosphäre bei einem Glas Wein oder einem Bier wurde sich unterhalten. Schnell waren alle Plätze besetzt und so musste auch das Bauwerk an der Soeste als Sitzgelegenheit genutzt werden. Familien und Freunde trafen sich und unterhielten sich über alte Zeiten oder auch aktuelle Themen, wie den geplanten Bau des Möbelhauses. Das die Ablehnung des Planungsbüro des Landes (die NWZ berichtete) zum Thema Bau des Möbelhauses nicht gut ankam, wurde schnell deutlich.

Die kontroversen Themen taten der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Es herrschte eine ausgelassene Atmosphäre, die noch durch die Musik der „White Star Band“ unterstützt wurde. Das Hafenfest wurde auch dank des schönen Wetters erneut zu einer gelungenen Veranstaltung.