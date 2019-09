Cloppenburg Gut gelaunte und zufriedene Menschen, die beeindruckt waren von teils ungewöhnlichen Klängen an ungewöhnlichen Orten, sah man nach dem ersten Teil der vier – parallel gelaufenen – Konzerte im Museumsdorf Cloppenburg. Das Musikfest Bremen hatte in der Kreisstadt unter dem Motto „Eine musikalische Landpartie im Museumsdorf Cloppenburg“ Halt gemacht.

Etwa 300 Musik-Begeisterte ließen sich am Samstag von der Atmosphäre des Museumsdorfes an einem spätsommerlichen Abend einfangen. Auch Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne äußerte sich begeistert von diesem Musikereignis. „Wir sind stolz und froh, dass wir Gastgeber des Musikfestes Bremen sein dürfen“, sagte sie.

Die Dorfkirche, der Hof Hoffman, das Herrenhaus Arkenstede und die Hofanlage Wehlburg waren die Schauplätze der klassischen Musikdarbietungen. An diesen Orten warteten Musikerinnen und Musiker auf ihr Publikum und boten einen abwechslungsreichen Parcours durch die Musikgeschichte. Zwei dieser jeweils 45-minütigen Konzerte konnten die Besucherinnen und Besucher auswählen, um dann in der Pause von einem Spielort zum nächsten zu flanieren.

Im Hof Hoffmann gab es südamerikanische Musik, dargeboten vom Carel Kraayenhot auf dem Bandeon und Juan Pablo Dobal auf dem Klavier. Das Arp-Schnitger-Ensemble gab unter anderem Werke von Heinrich Schütz und Dietrich Buxtehude in der Dorfkirche zum Besten, und als Zugabe ein Musikstück von Monteverdi. Mikayel Balyan brillierte in der Burg Arkenstede beispielsweise mit Werken von Joseph Haydn und Carl Philipp Emanuel Bach. In der Wehlburg standen Werke von Johann Sebastian Bach und Leonard Bernstein auf dem Musikprogramm. Dort musizierte das „Signum saxophone quartet“.

Alle vier Konzerte wurden um 18 Uhr und noch einmal um 19.30 Uhr zur Aufführung gebracht. „Bitte wiederkommen“, war das Fazit vieler Besucherinnen und Besucher.