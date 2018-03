Cloppenburg Mit stehenden Ovationen und rockigen Klängen seiner Oldenburger Lieblingsband „Heart of Gold“ ist Museumsdorfleiter Prof. Dr. Uwe Meiners am Donnerstagabend von Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) sowie vielen Wegbegleitern in einem würdigen und doch emotionalen Festakt im Cloppenburger Kreishaus in den Ruhestand verabschiedet worden. „Eine Ära geht nach fast 22 Jahren ihrem Ende entgegen“, hob Thümler die besonderen Verdienste von Meiners für die Weiterentwicklung des Niedersächsischen Freilichtmuseums hervor. „Es ist Ihnen gelungen, den musealen Ort auch zu einem kommunikativen Ort zu machen. Sie haben es geschafft, das Museum mit Leben zu füllen und die Gebäude sprechen zu lassen“, so der Minister. Er lobte den scheidenden Museumsleiter zudem dafür, dass es ihm gelungen sei, Wissenschaft und Forschung in hervorragender Art in die Museumsarbeit zu integrieren.

Meiner war Glücksfall

Meiners sei ein Glücksfall für das Museumsdorf gewesen. Er habe sich mit großem Engagement für das Museum und die gesamte Region eingebracht, hob Landrat Johann Wimberg (CDU) hervor. Trotz seines wissenschaftlichen Anspruchs habe er mit Events wie der Gartenpartie, dem Nikolausmarkt oder der Dorfkirmes und seiner Öffnung für die Geschichte der jüngeren Vergangenheit neue Besuchergruppen ins Museumsdorf geholt. Meiners habe so dafür gesorgt, dass das Freilichtmuseum zum besucherstärksten Museum in Niedersachsen geworden sei.

Seminare mit Studentinnen gefüllt

Mit einer humorvollen und sehr persönlichen Laudatio verabschiedete sich Prof. Dr. Christine Aka, Volkskundlerin an der Universität Münster, Meiners, mit dem sie eine gut 35-jährige Freundschaft verbindet. Mit einem Schmunzeln erinnerte sie sich daran, dass der junge Wissenschaftler mit seiner ruhigen und sonoren Stimme dafür gesorgt habe, dass sich plötzlich auch volkskundliche Seminare vor allem mit begeisterten Studentinnen gefüllt haben. „Manche behaupten, er hätte auch ein Telefonbuch vorlesen können, sie wären gekommen – es hätte natürlich ein anspruchsvolles Telefonbuch sein müssen“, so Aka. Mit seinem anspruchsvollen wissenschaftlichen Denken und seiner Begeisterungsfähigkeit sei er zum Glücksfall der nordwestdeutschen Museumslandschaft geworden und habe das Museumsdorf an neue Themen herangeführt, betonte Aka: Sie erinnerte unter anderem an die aktuellen Erweiterungspläne und das Projekt „Landdisko“.

Für einen der emotionalen Höhepunkte sorgte Museumsdorf-Mitarbeiter Dr. Michael Schimek, der im Namen aller Mitarbeiter ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk an seinen sichtlich gerührten und sprachlosen Chef überreichte. Ein Jahr lang sammelten die Mitarbeiter heimlich persönliche Erinnerungsschreiben von 46 Weggefährten, die sie in einem druckfrischen Buch zusammenfassten. „Du warst uns allen ein guter Chef“, dankte Schimek im Namen der Mitarbeiter für fast 22 Jahre vertrauensvolle und menschliche Zusammenarbeit.

Die geniale Sekretärin

„Ich gebe die heutige Anerkennung in vollem Umfang an ein großartiges Museums-Team weiter, für dessen fantastisches Engagement ich mehr als dankbar bin“, bedankte sich der scheidende Museumsleiter bei seinen langjährigen Wegbegleitern. Er bedankte sich bei allen Unterstützern und Förderern des Museumsdorfes sowie der Forschungsarbeit. Ein ganz besonderer Dank galt seiner Familie für die Unterstützung und seiner langjährigen Sekretärin Bärbel Stör. „Du bist einfach genial“, brachte es Meiners auf den Punkt.

Seiner Nachfolgerin Dr. Julia Schulte to Bühne überreichte er im wahrsten Sinne des Wortes den Hut des Museumsdorfs und wünschte ihr für ihre Arbeit viel Erfolg.