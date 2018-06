Cloppenburg „Herausgeputzt“ heißt eine Dauerausstellung im Museumsdorf Cloppenburg, die jetzt von der Musealog-Absolventin Vera Kudlinski aktualisiert worden ist. Die Schau im dritten Obergeschoss der Münchhausenscheune widmet sich der kirchlichen Festkleidung zur Taufe, Kommunion, Konfirmation und Hochzeit sowie der Sonntagskleidung, festlichen Abendkleidung oder Kirchgangstracht.

Warum ist ein Taufkleid so unendlich lang? Warum tragen Kommunionsmädchen weiße, Konfirmandinnen jedoch schwarze Kleider? Und was macht während der Belle Epoche ein Abendkleid zum glamourösen Kleid? Das sind nur einige der Fragen, die in der Ausstellung beantwortet werden.

In jeder Vitrine zeigt ein purpurner Würfel, welche interessanten Informationen sich noch hinter dem Thema Kleidung verbergen. Da spielt das Repräsentationsbedürfnis der Träger ebenso eine Rolle wie die Themen Vererben oder Umarbeiten, Accessoires, Verzierung und Reinigen, Nutzungsgeschichten, aber auch technologische Entwicklungen der Textilindustrie im 18. und 19. Jahrhundert.

Wie der Kleidungsstil um 1800 ausgesehen hat, zeigt eine weitere Vitrine. Um daraus einen „Sonntagsstaat“ zu schaffen, bedurfte es aber noch dreier weiterer textiler Stücke, die eine festliche Ausstattung erst komplettierten. Auch den Modestil um 1900, der bei einer Abendgesellschaft angesagt war, stellt die Ausstellung vor.

Eine Form der Festkleidung bildet die „Kirchgangstracht“. Am Beispiel einzelner Trachtenelemente aus Lindhorst in Schaumburg-Lippe zeigt die Schau auf, wie sich die Ausstattung je nach kirchlichem Anlass ändert, aber auch wie sich sorgsamer Umgang mit Kleidung ausdrückt. Themeninseln zu Modezeitschriften, Nähmaschine, Aufbewahrung und Wandel der Kleidung runden den Einblick in das Kleidungsmagazin ab.