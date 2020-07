Kultur: Van Nuland zeigt Kunst des Linolschnitts

Cloppenburg Auch in Corona-Zeiten müssen Kunstinteressierte in Cloppenburg nicht auf Kunsterlebnisse verzichten. Denn der Kunstkreis, die Stadt und die Katholische Akademie Stapelfeld laden zu einer Ausstellung in der Kunsthalle ein, die ab Sonntag, 5. Juli, ab 11 Uhr zu besichtigen ist. In dieser Sommerausstellung werden unter der Überschrift „Drucksache“ 40 Linolschnitte der Künstlerin Pia van Nuland gezeigt. Die Grafiken zeigen menschliche Alltagssituationen und thematisieren besonders das Verhältnis von Mensch und Natur.

„Auf die klassische Ausstellungseröffnung müssen wir aufgrund der Abstandsregeln leider verzichten“, erläutert der Vorsitzende des Kunstkreises, Dr. Martin Feltes. „Aber es findet am Sonntag um 16 Uhr ein Gespräch mit der Künstlerin statt, zu dem wir herzlich einladen.“ Da auch hier die Teilnehmerzahl begrenzt sei, gelte das Windhundverfahren, ergänzt Feltes.

Um möglichst vielen Kunstfreunden die Erkundung dieser Ausstellung zu ermöglichen, haben die Veranstalter die Öffnungszeiten verlängert. Die Ausstellung endet am 16. August und kann sonntags von 11 bis 18 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Auf Wunsch sind auch Führungen durch die Ausstellung möglich, natürlich nur in kleinen Gruppen und mit Abstand.