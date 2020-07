Kultur: Voller Vorfreude trotz halbvoller Ränge

Cloppenburg Wenn der Papa auf dem Weg in den Urlaub zu seiner Frau über die quengelnden Kinder auf der Rückbank sagt: „Ohne Theater geht’s einfach nicht“, dann dürfte ein genervter Unterton in seiner Stimme mitschwingen. Als Mechthild Antons vom Kulturforum und Förderverein Kulturbahnhof am Mittwoch sagte: „Ohne Theater geht’s einfach nicht“, war dagegen Erleichterung in ihrer Stimme nicht zu überhören. Die Erleichterung darüber, dass es trotz Corona-Krise bald wieder regelmäßig kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Cloppenburg geben wird (die NWZ berichtete), teilt Antons mit ihren zahlreichen engagierten Mitstreitern.

„Ein leerer Theatersaal ist einfach ein trauriges Bild“, schob Antons hinterher, um gleich auch klar zu machen, „dass alles Menschenmögliche getan wurde, um die Veranstaltungen möglich zu machen, ohne die Gäste zu gefährden.“ So wurde ein detailliertes Hygienekonzept ausgearbeitet.

Möglich seien die Vorstellungen in dem wegen der Abstandsregeln nur mit 67 – und nicht wie sonst mit 163 – Zuschauern zu besetzenden Theatersaal aber nur, „weil die Stadt als Sponsor, der Förderverein und Volker Raker von der LzO wieder mitgeholfen haben.“

Um den Förderverein Kulturbahnhof noch zu stärken, hoffen der Vorsitzende Holm Diedrichs und seine Mitstreiter auf viele weitere Mitglieder. Und damit die Mitglieder wissen, wofür sie ehrenamtlich arbeiten, gibt es eine Veranstaltung extra für die Mitarbeiter: Der gebürtige Amerikaner, der Clown ohne Maske, Peter Shub wird am 7. Oktober ab 19.30 Uhr und 21 Uhr mit seiner visuellen Comedy für gute Unterhaltung sorgen.

Für gute Unterhaltung aller Kulturinteressierten in der Region ist mit dem neuen Theater- und Kleinkunst-Programm ja sowieso gesorgt. Und dafür, dass sich die potenziellen Gäste unkompliziert die richtigen Veranstaltungen aussuchen können, wurde die Internetseite www.kulturbahnhof-cloppenburg.de neu erarbeitet. Sie ist seit Donnerstag freigeschaltet.