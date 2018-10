Cloppenburg Mit großem Enthusiasmus aller Beteiligten ist am Montag das neue Kulturanthropologische Institut Oldenburger Münsterland aus der Taufe gehoben worden. Der Landkreis Cloppenburg, das Museumsdorf und die Universität Vechta haben es sich zum Ziel gesetzt, die Geschichte, die Kultur und den Alltag der Menschen in der Region zu erforschen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Oldenburger Münsterland sei eine Region mit vielfältigen Lebensgewohnheiten und Traditionen sowie einer reichhaltigen – historischen und gegenwärtigen – Kultur, die aber bisher nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht werde, betonte Landrat Johann Wimberg.

Die Unterzeichner der Gründungsurkunde – Landrat Wimberg, Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne, Präsident der Universität Vechta Prof. Dr. Burghart Schmidt, Vorsitzender der Volkskundlichen Kommission Niedersachsen Prof. Dr. Uwe Meiners, Geschäftsführerin des Heimatbundes Gisela Lünnemann, Heinz von Döllen (Anna-und-Heinz-von-Döllen-Stiftung) und Gerd-Dieter Sieverding (Bernhard-Remmers Akademie) – waren sich einig: Das Institut ist eine große Chance, die Region in all ihrer Vielschichtigkeit und ihrer historischen und aktuellen Bedeutung zu erforschen und überregional, national und sogar international bekannter zu machen.

Das Institut würde interdisziplinär und aus den verschiedensten Blickwinkeln die Themen erforschen, die die Menschen vor Ort bewegen, machte Museumsleiterin Dr. Schulte to Bühne deutlich und bedauerte zugleich, dass es an den Universitäten kaum noch volkskundliche Forschung über die Region gebe. Sie dankte dem Landkreis Cloppenburg für die großzügige finanzielle Unterstützung. Der Landkreis stellt jährlich 170 000 Euro zur Verfügung. Der Landkreis Vechta hat sich noch nicht für eine Beteiligung entschieden. Die Beratungen laufen derzeit noch.

Mit im Boot ist allerdings die Universität Vechta. Er sei stolz darauf, mit der Kooperation zwischen Museumsdorf und Universität etwas Besonderes aus der Taufe gehoben zu haben, freute sich Prof. Dr. Schmidt. Eine wichtige Aufgabe der Universität sei auch der Wissenstransfer in die Gesellschaft, so der Universitäts-Präsident. Daher werden die Forschungsergebnisse des Instituts in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit dem Museumsdorf und den übrigen Partnern der Öffentlichkeit präsentiert.

Eine solche Kooperation zwischen Museum, Universität, Landkreis und privaten Stiftungen sei einzigartig in ganz Mitteleuropa, betonte Prof. Dr. Meiners, Vorsitzender der Volkskundlichen Kommission mit Sitz in Cloppenburg. „Es kann ein ganz großer Wurf gelingen“, freute er sich über die Zusammenarbeit der Institutionen und machte deutlich, dass mit der Gründung des Instituts ein starkes Zeichen für die Region gesetzt werde.

Für Frühjahr 2019 ist der Beginn der Forschungsarbeit mit einem interdisziplinären Mitarbeiterteam geplant.