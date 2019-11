Cloppenburg Ungewöhnlich begann und endete der Diskussionsabend mit Pfarrer Stefan Jürgens über seinen Bestseller „Ausgeheuchelt“ vor 150 Zuhörern im Bildungswerk Cloppenburg. Jürgens intonierte am Klavier das Lied „an meine beste Freundin“ und schon nach wenigen Versen wussten die Interessierten, wer sich hinter der besten Freundin versteckt: „Ecclesia“, die Kirche.

Diese, seine Kirche, kritisierte der Pfarrer aus Leidenschaft scharf, aber betonte immer wieder, dass diese Institution gesellschaftsrelevant und sie als soziale Größe nicht ausgestorben sei. Die Eucharistie sei nach wie vor an vielen Orten und für viele Menschen Quelle und Gipfel ihres geistlichen Lebens.

Kirche sei viel zu klerikal aufgestellt, sagte er, sie müsse den Menschen entgegenkommen, denn Seelsorge sei Beziehungsarbeit und sie müsse stimmig sein. Er stelle eine Koalition aus Macht und Angst bei den Bischöfen fest. „Wir Gläubigen gucken viel zu sehr nach oben, anstatt unseren Glauben schlicht und geradeaus zu leben“, machte er deutlich, „wenn wir zu sehr nach oben schauen, machen wir uns klein“. Aber die Bischöfe fingen an zu streiten, „und das ist gut so“.

Er hoffe, dass der synodale Weg nicht im Sande verlaufe. Einige Bischöfe hätten Angst vor einer Spaltung der Kirche „doch sie ist schon da, nämlich zwischen der Basis und der Leitung“. Zur Haltung der Bischöfe sagte er, vielen sei der Chorgeist wichtiger als der Heilige Geist.

Sein Buch, bereits in der vierten Auflage auf dem Markt, hätte in der Basis viel Zuspruch erfahren, doch mit der Kirchenleitung hätte es noch kein Gespräch, geschweige denn eine Reaktion gegeben. „Ignoranz ist ein scharfes Schwert“, so Jürgens wörtlich.

Jesus bezeichnete er als absolute Mitte und als Ziel, entsprechend müsse die Kirche handeln. „Wir haben zu viel Kirche und zu wenig Jesus“, untermauerte er seine Feststellung.

Auf die Fusionen angesprochen verdeutlichte er seine Meinung, „keine Kirche bleibt kalt“ und warb für mehr Engagement von Ehrenamtlichen und für die Ausbildung von Getauften, die Gottesdienste leiten. „Wir wollen keine Verwaltungseinheit, sondern eine lebendige Ortskirche.“ Die Kirche bräuchte Zeugen des Glaubens, die durchhalten und dranbleiben.

„Dranbleiben“ sei sein Motto, das er auch in die vielen zu signierenden Bücher schrieb, und verbreitete zudem Zuversicht, indem er die Zuhörer aufrief, Zeugen des Glaubens zu sein.

Glauben sei kein Zustand, sondern ein Weg. Ohne Gebet werde man zu einem Niemand. Das persönliche Gebet sei wichtiger als das in der Kirche, meinte Jürgens. Jeder habe seine unmittelbare Jesus- und Gottesbeziehung.