Cloppenburg Gemeinsam laden der Lions-Club Cloppenburg-Soeste und der Lions-Club Cloppenburg für Samstag, 10. August, 18 Uhr, zum 1. Cloppenburger Weinfest ins Museumsdorf Cloppenburg ein. Bei einem Gläschen Wein und in netter Gesellschaft können die Gäste in lockerer Atmosphäre das historische Ambiente genießen, gemeinsam feiern und miteinander ins Gespräch kommen. Das Konzept der Veranstaltung wurde nun bei einem Pressetermin vorgestellt.

Passend zum Wein werden Flammkuchen sowie Käse- und Wurstspezialitäten angeboten. Für die musikalische Unterhaltung werden Saxofon-Musik sowie der Auftritt des Männergesangsvereins Eintracht Löningen sorgen, die mit schwungvollen Liedern passend zum Weinfest gute Stimmung garantieren.

Die Besucher können nicht nur einen schönen lauschigen Sommerabend in ganz besonderem Ambiente genießen, sondern dabei gleich doppelt Gutes tun. Der Erlös des Weinfestes, eine Gemeinschaftsaktion der beiden Fördervereine der Clubs, ist für den Freundeskreis Museumsdorf bestimmt.

Doch damit nicht genug. Zusätzlich werden am Abend des Weinfestes die abschließenden Ergebnisse einer „Stillen Auktion“ verkündet, deren Erlös für ein humanitäres Hilfsprojekt in Alenga/Uganda bestimmt ist. Die Cloppenburger Abiturientin Greta Berges war während ihres Freiwilligendienstes 2018 dort tätig und berichtete auf Lions-Abenden über die dort herrschenden hygienischen Verhältnisse und die schlechte medizinische Versorgung der Bevölkerung. Dies löste eine breite Welle der Unterstützung bei den Lionsfreunden aus, die zahlreiche hochwertige Auktions-Güter zur Verfügung stellen. Der gesamte Erlös der „Stillen Auktion“ geht direkt nach Alenga und wird für den Bau einer dringend notwendigen Krankenstation verwendet.

Die „Stille Auktion“ startet bereits in Kürze. Auf der Homepage www.stille-auktion-weinfest-clp.de können die zahlreichen gestifteten Preise angesehen werden. Die Bandbreite ist groß und reicht von der Designer-Handtasche über Grafiken von Werner Berges, Bärbel Hische-Weigel und Ursula Gerwing bis hin zu einem exklusiven privaten Abend mit Freunden in der Kinolounge Casablanca. Ersteigert werden können außerdem private Wohnzimmer-Konzerte, eine Oldtimer-Ausfahrt nach Ostfriesland, Aufenthalte in Ferienwohnungen in Aachen, auf Bornholm und Norderney – letzteres sogar inklusive Privatflug.

Auch ein gemeinsamer Abend mit Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) und dessen Frau Sigrid, bei dem die beiden Hobby-Köche ihre Gäste mit selbstgekochten kulinarischen Leckereien verwöhnen, kann ersteigert werden.

Die Angebote können bis zum 9. August um 18 Uhr online abgegeben werden. Dabei sind die Angebote der ebenfalls interessierten Mitbieter nicht zu erkennen. Auf dem Weinfest am 10. August wird das jeweils höchste aktuelle Gebot bekanntgegeben. Jeder hat an diesem Abend die Chance, auf einer Auktions-Karte noch ein Gebot pro Objekt abzugeben – dies erfolgt wieder still, also nicht öffentlich. Der Höchstbietende erhält dann noch an diesem Abend den Zuschlag.

Der Eintritt zum Weinfest beträgt 7 Euro an der Abendkasse und 5 Euro im Vorverkauf. Karten sind in der Buchhandlung Terwelp sowie bei allen Mitgliedern der beiden Lions-Clubs erhältlich.