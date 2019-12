Cloppenburg Die Geschichte des kaltschnäuzigen Geizhalses Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens bekannter „Weihnachtsgeschichte“ kommt am Mittwoch, 11. Dezember, in neuem Gewand in die Katholische Akademie Stapelfeld, Stapelfelder Kirchstraße 13. Nämlich in plattdeutscher Sprache. „Een Wiehnachtsleed” wird ab 19 Uhr live gelesen von Christoph Tiemann, Alexander Rolfes, Heinrich Siefer und der bekannten plattdeutschen Entertainerin Annie Heger.

Das kalte Gebaren von Ebenezer Scrooge fährt dem Publikum genauso in die Glieder wie der Grusel der scheppernden Ketten, mit denen ihn die Geister heimsuchen – und ihn auf einer rasanten Traumreise in einen warmherzigen Wohltäter verwandeln. Wenn Christoph Tiemann, Alexander Rolfes und die anderen Sprecher des Theaters „Ex Libris” Charles Dickens’ Evergreen lesen, dann erwacht die weltberühmte „Weihnachtsgeschichte” im Kopfkino der Zuhörer zum Leben.

Die Idee zur plattdeutschen Version entstand während einer gemeinsamen Autofahrt des Ensembles „Ex Libris“. Aus Spaß überlegten sie sich, wie beispielsweise das berühmte „Humbug“ auf Plattdeutsch klingen würde. Und so wurde aus Spaß schnell Ernst. Heinrich Siefer, Dozent an der Katholischen Akademie Stapelfeld, übertrug die Textvorlage ins Plattdeutsche.

Karten für die Live-Lesung – begleitet von Hintergrund-Illustrationen, live gespielter Musik und Soundeffekten – gibt es für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) in der Buchhandlung Terwelp, Lange Straße 8. Weitere Informationen unter