„Urformen“ in der Kunsthalle

Cloppenburg /Löningen Der Kunstkreis Cloppenburg, die Stadt Cloppenburg und die Katholische Akademie Stapelfeld laden zu einer Ausstellung in der Kunsthalle, Bahnhofstraße 82, ein, die am Sonntag, 23. August, 11 Uhr, eröffnet wird. Unter der Überschrift „Urformen“ werden Gemälde von Peter Rüwe gezeigt, die sein künstlerisches Interesse an den Formen und Farben der Natur spiegeln. Rüwe hat an der Kunsthochschule in Bremen studiert. Er lebt und arbeitet in Löningen. „Auf die klassische Ausstellungseröffnung müssen wir aufgrund der Abstandsregeln in Corona-Zeiten leider verzichten“, erläutert der Vorsitzende des Kunstkreises, Dr. Martin Feltes. „Aber es findet am Sonntag um 11.30 Uhr und auch um 15.30 Uhr ein Gespräch mit dem Künstler statt, zu dem wir herzlich einladen.“ Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, findet die Gesprächsrunde sowohl am Vor- und Nachmittag statt. Auch sind die Öffnungszeiten verlängert. Die Ausstellung endet am 27. September und kann sonntags von 11 bis 18 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Auf Wunsch werden Führungen angeboten.