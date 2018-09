Cloppenburg Spaß und Party steht vom 7. bis 10. September in Cloppenburg wieder auf dem Programm. Denn an diesen vier Tagen geht der traditionelle Mariä Geburtsmarkt auf dem Marktplatz über die Bühne.

Auf dem Gelände an der Eschstraße bieten wieder viele Geschäfte aller Art ihr Angebot an. Neben einem Autoscooter, einem Musik-Express, einem Break-Dancer wird in diesem Jahr der „Superhopser“ aufgebaut. Selbstverständlich belustigen auch mehrere Kinderkarussells und die Reitbahn die kleinen Besucher des Marktes. Die verschiedensten Geschicklichkeitsspiele wie beispielsweise das traditionelle Ballwerfen, Entenangeln oder Luftgewehrschießen sorgen für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl bieten die vielen Gastronomiebetriebe und Süßwarenstände von der Bratwurst bis zum Steak und vom Eis bis zur Zuckerwatte alle erdenklichen Leckereien an.

Wann der Markt entstand

Doch wann entstand der Traditionsmarkt in Cloppenburg? Er ist von dem katholischen Feiertag Mariä Geburt, der am 8. September gefeiert wird, abgeleitet worden.

Die Historiker sind sich jedoch nicht einig darüber, zu welchem Zeitpunkt der Markt erstmals ins Leben gerufen wurde.

Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen verlieh am 20. August 1668 den Einwohnern der Stadt Cloppenburg „zur Befürderung der gemeinnützlichen Commerzien“ zwei Jahrmärkte, und zwar am Feste des heiligen Calixtus am 16. April (Frühjahrsmarkt) und am 12. Oktober (Herbstmarkt). Aus diesem Herbstmarkt könnte in Vorverlegung auf den Tag der Mariä-Geburtsprozession der Markt entstanden sein.

Seit dem 15. Jahrhundert

Wahrscheinlicher sei jedoch, dass sich der Markt im Anschluss an die große Mariä-Geburtsprozession von Cloppenburg zum Wallfahrtsort Bethen entwickelt hat. Diese soll bis ins frühe 15. Jahrhundert zurückreichen – die älteste Urkunde ist von 1448.

Die Prozession und der damit verbundene Jahrmarkt wurden von Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen (Regierungszeit von 1650 bis 1678) erneuert. Die Prozession wurde im Jahre 1682 „große Prozession“ genannt.

Im Anschluss daran entwickelte sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte wohl eine Art „Kirmes“, zumal überliefert ist, dass besonders noch im Jahre 1700 Tausende von Gläubigen zum Feste Mariä-Geburt und an den Vortagen in Cloppenburg zusammenströmten. Belegt ist, dass Cloppenburg die Marktprivilegien zwischen 1475 und 1535 erworben hat. Aus diesen früheren Verkaufsmärkten – verbunden mit „Vergnügungstagen“ – entwickelten sich im Laufe der Zeit die reinen Volksfeste.

Der Markt ist am Freitag von 15 bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr, am Sonntag von 13 bis 22 Uhr und am Montag von 10 bis 22 Uhr geöffnet.