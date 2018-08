Cloppenburg Macht Emma Vonderwehr eine Pause oder geht sie gleich ganz in Rente? Die Journalistin – Hauptfigur in den vier Krimis der aus Kneheim stammenden Autorin Mechthild Lanfermann – hat sich eine treue Fangemeinde erarbeitet: Stolze 20 000 Exemplare gingen jeweils in die Buchhandlungen. „Ich weiß noch nicht, ob ich sie wieder heraushole, im Moment ist die Sache auserzählt“, sagte die 49-Jährige am Freitag im NWZ-Gespräch.

Die Autorin Mechthild Lanfermann (49) ist in Kneheim aufgewachsen. Nach dem Abitur 1989 am Clemens-August-Gymnasium studierte sie Theater, Film- und Fernsehwissenschaften und später Journalistik an verschiedenen deutschen Hochschulen und an der Sorbonne in Paris. Neben ihrem Job als Schriftstellerin ist sie auch noch seit vielen Jahren beim Deutschlandfunk Kultur als Radioreporterin tätig. Mit ihrem aus Cloppenburg stammenden Ehemann Ingo und den beiden gemeinsamen Kindern lebt sie im Berliner Stadtteil Pankow.

„Es kribbelt mehr“

Nun verlässt Lanfermann ihre Komfortzone und entdeckt für sich schriftstellerisches Neuland: Am 10. September kommt ihr erster belletristischer Roman in die Buchhandlungen: „Trügerischer Sommer“ heißt das Werk – und die Autorin ist schon ganz gespannt, wie ihr Buch bei den Lesern auch in Cloppenburg und umzu ankommt. „Es kribbelt mehr, als beim letzten Emma-Buch.“

Es gehe mit einer wichtigen Nebenfigur – so Lanfermann – auch um die Schlachtbetriebe und die Bedingungen für ausländische Arbeiter. „Es ist aber weder ein Schlüsselroman, noch geht es da um meine Familie – die ist doch wesentlich unkomplizierter.“

Doch der Reihe nach: Ein heißer Sommer in Deutschland: Barbara, Ende 40, schön und trotzig, lebt mit ihrem Sohn Tore (15) in Berlin. Ein Anruf schickt sie zurück nach Norddeutschland in ihr früheres Leben: Der Vater liegt im Sterben. In ihrer Heimatstadt muss sie erschreckt feststellen, dass ihr Vater in den letzten Jahren zunehmend verwahrloste und dass ihr Bruder Kristian, der als Tierarzt noch immer hier lebt, offensichtlich unfähig ist, menschliche Beziehungen einzugehen. Sie alle leiden noch immer an den Folgen eines Ereignisses, das die Familie auseinanderbrechen ließ. Barbaras Sohn Tore will herausfinden, was damals geschehen ist und stellt unerwünschte Fragen. Als er verschwindet, weiß Barbara, dass er in Lebensgefahr ist. Sie muss sich den Dämonen der Vergangenheit stellen, um ihr Kind zu retten...

Eine Lesung in Cloppenburg

Es ist schon Tradition, dass Lanfermann kurz nach Erscheinen eines neuen Werks zu einer Lesung nach Cloppenburg kommt. Mit „Trügerischer Sommer“ ist die 49-Jährige am Freitag, 16. November, 19 bis 22 Uhr, im Cloppenburger Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 82, zu Gast. Weitere Infos gibt es bei der Volkshochschule Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 94 69 0), Karten bei der Buchhandlung Terwelp, Lange Straße 8 (Telefon 0 44 71/ 9 22 45).

Die Geschichte hinter „Trügerischer Sommer“ ist im Übrigen so interessant wie ungewöhnlich. Das Buch entstand im Rahmen eines Stipendiums, das Lanfermann vom Literaturhaus München und der Bayrischen Akademie des Schreibens erhalten hat. Ein hochspannendes Projekt. Denn Lanfermann schrieb nicht nur daheim in Berlin. Darüber hinaus diskutierte sie in München dreimal jeweils eine Woche mit sieben anderen Autoren vom Frühstück bis in die Nacht über neue Wege in der Krimiliteratur. Und heraus kam etwas, das ihr Verlag „btb“ nicht als Krimi, sondern als belletristischen Roman veröffentlichte. „Das Buch liegt mir sehr am Herzen“, so Lanfermann über ihren ersten Familienroman, den sie bereits vor einem dreiviertel Jahr abgeschlossen hat.