Cloppenburg Montag, 10.30 Uhr: Während draußen noch die Ausläufer von Sturmtief Sabine es wie aus Kübeln schütten lassen, wird im neuen Kassengebäude des Museumsdorfs zwar auch mit Wasser gearbeitet – doch alles in allem geht es deutlich trockener zu. Museumschefin Dr. Julia Schulte to Bühne, in deren Kapuzenpulli gleich drei Geschirrtücher stecken, und Musealog-Teilnehmerin Elisabeth Momma putzen gemeinsam eine alte Ladeneinrichtung aus dem Landkreis Cloppenburg, die – hervorgeholt aus dem Museumsmagazin – künftig die neuen Kassenmöblierung bilden soll. „Was soll ich jetzt in meinem Büro sitzen, um ab und zu rüberzukommen und Kekse zu verteilen? Und es macht mir auch noch Spaß“, kommentiert die Museumsdirektorin ihren Arbeitseinsatz.

Wie berichtet, wird in dieser Woche der Kassenbereich aus der Münchhausenscheune über die Höltinghauser Straße auf den Großen Parkplatz an der Bether Straße 6 verlegt. Dort wandert er in das Häuschen, in dem bislang die Museumspädagogik untergebracht war. Diese bekommt dafür im Gegenzug den bisherigen Kassenbereich in der Münchhausenscheune.

Alle von der Museumschefin bis zum Schülerpraktikanten fassen in dieser Woche mit an. Rund 50 Frauen und Männer schleppen, putzen, reparieren und bohren. Schulte to Bühne betrachtet die ganze Aktion auch unter dem Aspekt Teambuilding. Wenn alle dabei seien, schweiße das die Truppe noch enger zusammen, so Schulte to Bühne.

Endlich mehr Platz für die Museumspädagogik– darüber freut sich ganz besonders deren Leiterin Maria Thien. Voller Vorfreude schleppt sie gemeinsam mit ihren Kollegen an diesem Vormittag einen Umzugskarton an den nächsten in ihr neues Reich. „Wir können nun auch zwei Programme im Winter anbieten. Hier haben wir fließendes Wasser, damit sich Teilnehmer nach der Arbeit mit Farben oder Zinn die Hände waschen können.“

Noch bis einschließlich diesen Freitag haben die Besucher des Museumsdorfs freien Eintritt. Danach ist der bisherige Durchgang zwischen der Helmut-Ottenjann-Ausstellungshalle und dem neuen Kassenhaus mit einem Zaun versperrt. Nachdem die Besucher sich eine Eintrittskarte gekauft haben, werden sie künftig zuerst zur neuen Disco „Sonnenstein“, die im September eröffnet wird, geleitet.

Der finanzielle Schaden durch die vier Tage ausfallenden Eintrittsgelder ist für das Museumsdorf überschaubar – der Februar bildet traditionell den besucherschwächsten Monat.

Und wenn die Menschen dem Museum bei schönem Wetter wieder die Bude einrennen – so zum Beispiel mit rund 45 000 Gästen am Himmelfahrtswochenende – kann der neue Zaun, so Verwaltungsleiter Eike Pöhler, geöffnet werden. Stattdessen sollen dort dann mobile Kassenhäuschen platziert werden. Die zwei weiteren Eingänge an der Hagenstraße und an der Museumstraße bleiben im Übrigen – wie gewohnt – in Betrieb.