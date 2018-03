Cloppenburg Wie haben die ehemaligen Bewohner der Häuser im Museumsdorf Cloppenburg eigentlich ihre Hochzeitsnacht verbracht, und was genau ist dabei passiert? Was schrieb der im Krieg in Russland kämpfende Sohn seinem Vater in die Heimat? Und warum hat der Adel früher Ehen selten aus romantischer Liebe geschlossen? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt der Bremer Schauspieler Pago Balke bei seinen satirischen Führungen durch das Museumsdorf Cloppenburg. Bereits im fünften Jahr begleitet er Gäste und hat für diese Saison ein neues Programm ausgearbeitet.

„Die Führungen sind jetzt noch näher an der Geschichte der einzelnen Häuser“, verrät der Schauspieler bei einem Pressegespräch im Museum. So lese er zum Beispiel aus der Feldpost eines jungen Soldaten vor, die der an seinen Vater in der Heimat geschrieben habe.

„Wir haben die Briefe in einem unserer Häuser gefunden“, berichtet Museumsdirektor Prof. Dr. Uwe Meiners. Die Post gebe einen besonderen Einblick in das Leben der Bewohner des Gebäudes aus dem 20. Jahrhundert und lasse auch das Haus zu einem Akteur der Führung werden.

Balke greift in seinem neuen Programm ebenfalls das immer noch aktuelle Thema Flucht auf. „In einem der Heuerhäuser geht es um die schwierigen Lebensumstände der Heuerleute, von denen insgesamt sieben Millionen ihre Heimat Deutschland verlassen haben, das waren echte Wirtschaftsflüchtlinge“, berichtet der Schauspieler.

Teil der Führungen sind zudem Lieder, die Balke auch in plattdeutscher Sprache vorträgt. „Das ist nicht immer leichte Kost und kann unter die Haus gehen.“

Auch wenn viele Elemente der Führung einen dramatischen Charakter haben, verspricht Balke viel Witz in die Geschichten zu bringen. Nicht umsonst laute das Motto des Programms „Gnadenlose Heiterkeit“.

„Die Satire ist mein Lebenselixier, ich brauche das Augenzwinkern“, erklärt Balke, der sein Publikum zum Denken anregen will – „aber nicht mit erhobenem Zeigefinger“, wie er betont.

Er sei auch privat ein humorvoller Mensch, ein Freund der Situationskomik sowie ein bekennender Liebhaber von Wilhelm Busch. Diese Aspekte würden die Besucher auch in seinen Führungen wiederfinden.

Dabei gehe es aber nicht darum, sich über die armen Leute von früher lustig zu machen. „Ich greife kuriose Geschichten auf und versuche dabei von hintenrum möglichst viel Witz rauszuschlagen“, berichtet Balke, der auch nicht davor zurückschrecken will, Museumsdirektor Meiners aufs Korn zu nehmen.

„Und das ist auch gut so“, sagt ebendieser. „Wir Historiker nehmen uns manchmal viel zu wichtig und müssen uns immer wieder klarmachen, dass wir unsere Arbeit nicht für uns, sondern für das Publikum machen.“

Meiners freut sich, die außergewöhnlichen Führungen mit Balke weiterhin anbieten zu können. „Wir haben hier eine andere Vermittlungsform der Museumspädagogik als die normalen Führungen. Das kommt bei unseren Besuchern an, auch noch im fünften Jahr.“