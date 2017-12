Cloppenburg 281 000 Besuche konnte das Cloppenburger Museumsdorf in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt zählen. „Das ist eine Zahl, die uns unter den norddeutschen Museen ganz weit nach vorne bringt“, betonte Museumsdirektor Prof. Dr. Uwe Meiners bei seinem letzten Jahresrückblick im Amt. Man sei mehr als zufrieden. Mit Sonderausstellungen, der Gartenpartie, dem Nikolausmarkt und der Dorfkirmes habe man viele neue Besucher ins Museum locken können. Aber auch 1500 Schulklassen waren zu Gast.

So eine hohe Besucherzahl sei nicht selbstverständlich. „Wir stehen im Wettbewerb zu Zoos, verkaufsoffenen Sonntagen, zu anderen Museen. Wir müssen versuchen, dass das Museum anders funktioniert als noch vor 30 Jahren.“

Am meisten Freude bereite Meiners aktuell, dass das Disco-Projekt weiter voran schreite. „90 Prozent der Finanzierung sind gesichert. Im Frühjahr beginnen die Baumaßnahmen.“ Der Aufbau einer Disco im Museumsdorf werde mit Hochdruck verfolgt. „Wir fokussieren uns auf die jüngere Geschichte, nur mit alten Bauernhäusern wird das nicht gehen.“

Doch auch die seien im wahrsten Sinne des Wortes „Baustellen“. „Wir müssen aufpassen, dass uns die Häuser erhalten bleiben. Wenn die dahingehen, geht unser Kapital verloren“, betont Meiners. In den kommenden zehn Jahren seien mehr als 60 Häuser des Museums von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen betroffen. „Mit dem bisherigen Etat werden wir da nicht mehr auskommen – wir stehen vor einer Herausforderung.“ Reetdächer müssten heute alle 30 Jahre erneuert werden. Gleichzeitig soll das Alleinstellungsmerkmal „Dorf in der Stadt“ besser herausgearbeitet werden.

Am meisten Freude bereitet hätte ihm in diesem Jahr, wenn Gäste das Museum richtig erlebt hätten. „Unsere Raupenbahn auf der Dorfkirmes hatte ganz großes Emotionspotenzial.“ Die Leute seien wieder in ihre Jugendzeit zurückversetzt worden „und saßen mit ihrem ersten Freund in der Bahn. Das ist genial“. Die Raupenbahn stehe dafür, was das Museum sein soll – ein Erlebnis für alle Sinne. „Ob man aus Geschichte lernen kann, weiß ich nicht. Aber wenn es uns gelingt, Gefühle anzusprechen oder Glück und Betroffenheit auszulösen, ist das toll.“

In dieser Art soll es auch 2018 weiter gehen. „Alle Veranstaltungen sind von uns geplant und die Inhalte kommen von uns.“ Im Programm stehen unter anderem wieder die Gartenpartie, die Dorfkirmes und der Erlebnistag „Mahlzeit – ernten und essen“.