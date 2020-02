Cloppenburg Das Jahr 2020 ist für das Cloppenburger Museumsdorf ein ganz besonderes: Die Gartenpartie besteht seit 20 Jahren, seit zehn Jahren werden die Historische Dorfkirmes und der Nikolausmarkt im Museum organisiert. Deswegen hat sich das Museumsdorf an der Bether Straße ein besonderes Jahresmotto ausgesucht: „Feiern und Feste im Nordwesten“.

In den Reigen der Feieranlässe reiht sich auch die Eröffnung der Dorfdisco im September ein. Passend dazu soll es ein Jubiläumsbier geben, das die Privatbrauerei Bannas aus Wildeshausen extra braut. Dafür wird ein passender Name gesucht. Kreative, lustige und pfiffige Vorschläge an: volontariat@museumsdorf.de.