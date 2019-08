Cloppenburg Im Mittelpunkt des Sonntagsspaziergangs am 4. August steht die Landdiskothek „Zum Sonnenstein“. Das Gebäude ist der Beginn einer neuen Baugruppe, deren Objekte den Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vermitteln sollen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Freizeit, Konsum und Mobilität. An der Diskothek lassen sich Aspekte von Jugend- und Popkultur im ländlichen Raum und ihre museale Aufarbeitung veranschaulichen: Wo liegen die Ursprünge des Gebäudes und der Diskothek? Was gehörte zur Ausstattung? Was wissen wir über die Musik und die Gäste? Und wie versetzt man eigentlich ein ganzes Haus von einem Standort zum anderen? Diese und weitere Fragen beantwortet Projektkoordinatorin Victoria Biesterfeld um 14.30 Uhr bei einer Führung über die Baustelle. Festes Schuhwerk ist empfehlenswert.

• Kinder können an diesem Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr in die Zinngießerwerkstatt kommen. Hier erfahren sie, welche Gegenstände früher der Zinngießer anfertigte. Wer mag, kann es selbst ausprobieren und sich einen kleinen Löffel gießen. Zu diesem Angebot können Kinder direkt in die Zinngießerwerkstatt der Museumspädagogik am Quatmannshof kommen.

• An Kinder ab sechs Jahren richtet sich auch das Angebot des Museumsbäckers. Unter fachkundiger Anleitung können junge Nachwuchsbäcker einen Teig kneten und anschließend im historischen Steinbackofen backen. Interessenten für dieses Angebot sollten sich um 14 Uhr am Backhaus Wehlburg einfinden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, nimmt der Museumsbäcker im Backhaus Wehlburg ab 12.30 Uhr Anmeldungen entgegen.

• Am Samstag und Sonntag ist die Töpferei von 13 bis 17 Uhr, die Museumsbäckerei von 10 bis 18 Uhr und die Spinnstube von 12 bis 17 Uhr geöffnet.